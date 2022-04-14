12:42 14.04.2022 (обновлено: 16:36 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град" и артиллерийских установок
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина показывает свой дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике из РСЗО "Град" и артиллерийских установок, выпустив 10 ракет и 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.57 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Кременец: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 12.01 - населенный пункт Новомихайловка - Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 12.07 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.