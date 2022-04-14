https://ria.ru/20220414/donbass-1783494582.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.04.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 10 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике из РСЗО "Град" и артиллерийских установок, выпустив 10 ракет и 11... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:42

2022-04-14T12:42

2022-04-14T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

петровский район

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_493544fc517b2b67a41535629b565ddc.jpg

ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике из РСЗО "Град" и артиллерийских установок, выпустив 10 ракет и 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.57 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Кременец: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 12.01 - населенный пункт Новомихайловка - Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 12.07 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783450182.html

https://ria.ru/20220414/pogibshie-1783454235.html

россия

петровский район

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, петровский район, донецк (днр)