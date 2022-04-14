Народная милиция ЛНР уничтожила 135 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 135 украинских военных за сутки в столкновениях
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Военнослужащие мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 25 человек личного состава и четыре танка в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства Луганской народной республики, сообщает Народная милиция ЛНР.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава, 4 танка, 5 бронетранспортеров, 2 единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ЛНР 17 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра и РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.