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На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/dnepr-1783466232.html
На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник
На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник - РИА Новости, 14.04.2022
На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник
Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме "Днепр" поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
ми-8
миг-29
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме "Днепр" поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь - два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - заявил он.
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украина, в мире, россия, ми-8, миг-29, ситуация в днр и лнр
10:47 14.04.2022 (обновлено: 10:54 14.04.2022)
 
На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник

Минобороны: Россия уничтожила на аэродроме "Днепр" МиГ-29, Ми-8 и БПЛА "Байрактар"

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме "Днепр" поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь - два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - заявил он.
Вертолет Ми-8МТ ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 10:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияМи-8МиГ-29Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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