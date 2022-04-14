https://ria.ru/20220414/dnepr-1783466232.html

На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник

На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник - РИА Новости, 14.04.2022

На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник

Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме "Днепр" поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:47

2022-04-14T10:47

2022-04-14T10:54

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме "Днепр" поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь - два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - заявил он.

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, ми-8, миг-29, ситуация в днр и лнр