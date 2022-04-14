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На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник
На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник - РИА Новости, 14.04.2022
На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник
Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме "Днепр" поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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ми-8
миг-29
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме "Днепр" поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь - два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - заявил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, россия, ми-8, миг-29, ситуация в днр и лнр
10:47 14.04.2022 (обновлено: 10:54 14.04.2022)
На аэродроме "Днепр" уничтожили украинские самолет, вертолет и беспилотник
Минобороны: Россия уничтожила на аэродроме "Днепр" МиГ-29, Ми-8 и БПЛА "Байрактар"