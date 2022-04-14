https://ria.ru/20220414/dispanserizatsiya-1783587894.html

Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек

Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек - РИА Новости, 14.04.2022

Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек

В Московской области с начала года 32 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:02

2022-04-14T18:02

2022-04-14T18:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области с начала года 32 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном минздраве."Углубленная диспансеризация особенно важна для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. Поскольку заболевание могло спровоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и привести к развитию других осложнений. С начала года углубленную диспансеризацию в Подмосковье прошли 32 тысяч человек", - приводят в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220301/dispanserizatsiya-1775897202.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество, коронавирус в россии