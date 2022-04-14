https://ria.ru/20220414/dispanserizatsiya-1783587894.html
Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек
Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек - РИА Новости, 14.04.2022
Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек
В Московской области с начала года 32 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:02
2022-04-14T18:02
2022-04-14T18:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области с начала года 32 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном минздраве."Углубленная диспансеризация особенно важна для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. Поскольку заболевание могло спровоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и привести к развитию других осложнений. С начала года углубленную диспансеризацию в Подмосковье прошли 32 тысяч человек", - приводят в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220301/dispanserizatsiya-1775897202.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество, коронавирус в россии