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Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек - РИА Новости, 14.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220414/dispanserizatsiya-1783587894.html
Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек
Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек - РИА Новости, 14.04.2022
Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек
В Московской области с начала года 32 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:02
2022-04-14T18:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области с начала года 32 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном минздраве."Углубленная диспансеризация особенно важна для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. Поскольку заболевание могло спровоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и привести к развитию других осложнений. С начала года углубленную диспансеризацию в Подмосковье прошли 32 тысяч человек", - приводят в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество, коронавирус в россии
18:02 14.04.2022
 

Диспансеризацию после коронавируса в Подмосковье прошли 32 тысячи человек

© Fotolia / JPC-PRODНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Fotolia / JPC-PROD
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области с начала года 32 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном минздраве.
"Углубленная диспансеризация особенно важна для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. Поскольку заболевание могло спровоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и привести к развитию других осложнений. С начала года углубленную диспансеризацию в Подмосковье прошли 32 тысяч человек", - приводят в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 18:13Новости Подмосковья
В Подмосковье возобновляют диспансеризацию населения
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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