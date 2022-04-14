https://ria.ru/20220414/diplomatiya-1783462885.html
Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров
Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров
Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом донесения альтернативной... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:31
2022-04-14T10:31
2022-04-14T10:53
в мире
мгимо
сергей лавров
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом донесения альтернативной точки зрения до зарубежной аудитории, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Российская цифровая дипломатия находится в общем-то на передовой информационного противостояния, информационного противоборства. И иногда цифровая дипломатия становится едва ли не единственным способом доведения до зарубежных аудиторий альтернативной точки зрения, когда нормальные каналы общения просто перекрываются, как это вот пытается Запад сделать сейчас",- сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.
https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мгимо, сергей лавров
10:31 14.04.2022 (обновлено: 10:53 14.04.2022)
Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога