https://ria.ru/20220414/diplomatiya-1783462885.html

Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров

Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022

Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров

Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом донесения альтернативной... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:31

2022-04-14T10:31

2022-04-14T10:53

в мире

мгимо

сергей лавров

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом донесения альтернативной точки зрения до зарубежной аудитории, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Российская цифровая дипломатия находится в общем-то на передовой информационного противостояния, информационного противоборства. И иногда цифровая дипломатия становится едва ли не единственным способом доведения до зарубежных аудиторий альтернативной точки зрения, когда нормальные каналы общения просто перекрываются, как это вот пытается Запад сделать сейчас",- сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.

https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мгимо, сергей лавров