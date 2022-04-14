https://ria.ru/20220414/covid-19-1783441066.html
Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме, считает специалист
Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме, считает специалист - РИА Новости, 14.04.2022
Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме, считает специалист
Прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну "омикрона" - высокая... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T06:02
2022-04-14T06:02
2022-04-14T06:02
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353096_0:1:3635:2046_1920x0_80_0_0_eedf7c9e2fe0ac39bf2c1a751595221b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну "омикрона" - высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания, заявил РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.По его словам, "коронавирус продолжается, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний - иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку множество россиян вакцинировались и переболели коронавирусом".В связи с этим можно ожидать отмены масочного режима по всей России, которая уже будет закономерна. "Коронавирус не закончился, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний. Нам это хорошо продемонстрировал омикрон: при очень высокой контагиозности мы видели единичные случаи действительно серьезных осложнений", - считает специалист.Измалков полагает, что коронавирус наравне с гриппом войдет в национальный календарь прививок, станет рутинной болезнью, и "мы будем относиться к ней как к сезонному заболеванию".При этом эксперт напоминает, что меры предосторожности надо соблюдать всегда, в том числе стоит носить маску при плохом самочувствии. "Ровно как мы учим детей отворачиваться и чихать в платок, носить маску, когда болеешь, ровно так же и взрослым необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности", - заключил он.
https://ria.ru/20220414/nikaragua-1783437084.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353096_453:0:3182:2047_1920x0_80_0_0_3505fa0b78ec86fbd2b92e3f9055d6f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме, считает специалист
Специалист Измалков считает, что майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну "омикрона" - высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания, заявил РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.
"Частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается. Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме", - сказал Измалков.
По его словам, "коронавирус продолжается, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний - иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку множество россиян вакцинировались и переболели коронавирусом".
В связи с этим можно ожидать отмены масочного режима по всей России
, которая уже будет закономерна. "Коронавирус не закончился, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний. Нам это хорошо продемонстрировал омикрон: при очень высокой контагиозности мы видели единичные случаи действительно серьезных осложнений", - считает специалист.
Измалков полагает, что коронавирус наравне с гриппом войдет в национальный календарь прививок, станет рутинной болезнью, и "мы будем относиться к ней как к сезонному заболеванию".
При этом эксперт напоминает, что меры предосторожности надо соблюдать всегда, в том числе стоит носить маску при плохом самочувствии. "Ровно как мы учим детей отворачиваться и чихать в платок, носить маску, когда болеешь, ровно так же и взрослым необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности", - заключил он.