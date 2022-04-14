https://ria.ru/20220414/covid-19-1783441066.html

Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме, считает специалист

Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме, считает специалист - РИА Новости, 14.04.2022

Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме, считает специалист

Прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну "омикрона" - высокая... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T06:02

2022-04-14T06:02

2022-04-14T06:02

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну "омикрона" - высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания, заявил РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.По его словам, "коронавирус продолжается, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний - иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку множество россиян вакцинировались и переболели коронавирусом".В связи с этим можно ожидать отмены масочного режима по всей России, которая уже будет закономерна. "Коронавирус не закончился, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний. Нам это хорошо продемонстрировал омикрон: при очень высокой контагиозности мы видели единичные случаи действительно серьезных осложнений", - считает специалист.Измалков полагает, что коронавирус наравне с гриппом войдет в национальный календарь прививок, станет рутинной болезнью, и "мы будем относиться к ней как к сезонному заболеванию".При этом эксперт напоминает, что меры предосторожности надо соблюдать всегда, в том числе стоит носить маску при плохом самочувствии. "Ровно как мы учим детей отворачиваться и чихать в платок, носить маску, когда болеешь, ровно так же и взрослым необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности", - заключил он.

https://ria.ru/20220414/nikaragua-1783437084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19