Каннский кинофестиваль объявил программу

Объявлена программа 75-го Каннского кинофестиваля. Смотр пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.

2022-04-14

2022-04-14T17:58

2022-04-14T17:58

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Объявлена программа 75-го Каннского кинофестиваля. Смотр пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.В конкурсе представлены 18 картин. В том числе и новая лента Кирилла Серебренникова — "Жена Чайковского". Это уже третья работа российского постановщика, которая поборется за "Пальмовую ветвь".Среди соперников Серебренникова Али Аббаси с проектом "Holy Spider" ("Святой паук"). Отечественный зритель знает режиссера по фэнтези-драме "На границе миров", ее главная героиня Тина случайно выяснила, что она не человек, а самый настоящий тролль. Представителей ее вида на Земле осталось не так много — шансов обрести женское счастье у нее совсем мало. Лента была отобрана для участия в "оскаровской" гонке в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но в топ-5 номинантов не попала. Еще один претендент на "Золотую пальмовую ветвь" — "Les Amandiers" ("Миндальные деревья") Валерии Бруни-Тедески. Постановщица также известна как актриса, снималась она у Клер Дени, Франсуа Озона и других. В конкурсе значится и новый проект Дэвида Кроненберга — "Crimes of the Future" ("Преступления будущего"). Это ремейк его же картины 1970 года. Главные роли у Вигго Мортенсена, Кристен Стюарт и Леа Сейду. Действие происходит в будущем. Ключевой герой вживляет в свой организм различные предметы. В общем, мастер боди-хоррора вновь взялся за свою любимую тему — трансформация тела. Рядом с ним в списке конкурсантов Жан-Пьер и Люк Дарденн с "Tori and Lokita" ("Тори и Локита"). В фильмах братьев раз за разом поднимаются острые этические вопросы. Они часто учат тому, как важно оставаться хорошим человеком, муки совести в их лентах подобны одержимости. В битве за "Пальмовую ветвь" участвует и Клер Дени. В Каннах покажут ее "The Stars at Noon" ("Звезды в полдень"). События в ленте разворачиваются в 1984 году в Никарагуа. В центре — роман английского бизнесмена и американской журналистки. Последние две ленты Дени совсем не похожи. В 2018 вышло "Высшее общество" — пугающее и медлительное. В главное роли был Роберт Паттинсон. Он воплотил образ преступника, отправленного за пределы Земли с другим сбродом. В космосе этот персонаж неожиданно стал отцом и был вынужден переосмыслить свое поведение. В 2017 состоялась премьера "Впусти солнце" — жизнерадостной комедии о принятии себя и поиске любви. Героиню, мечтающую о бойфренде, Дени доверила сыграть Жюльет Бинош.За победу поборется и "Close" ("Закрывать") Лукаса Донта. В 2018 на Каннском фестивале с фильмом "Девочка" постановщик получил три награды. В ленте рассказывалось о трансгендерной балерине. Еще один соперник Серебренникова — Арно Деплешен с "Frère et sœur" ("Брат и сестра"). Российский зритель знает его по ленте "Призраки Исмаэля" с Матье Амальриком и Марион Котийяр, а также драме "Боже мой!" с Леа Сейду. Джеймс Грэй едет в Канны с "Armageddon Time" ("Время Армагеддона"). Фильм основан на личных воспоминаниях постановщика — он учился в одной школе с Дональдом Трампом. Директором заведения был отец будущего политика и бизнесмена — Фред Трамп. Он-то и стал центральным персонажем ленты. Каст у картины звездный — Энтони Хопкинс и Энн Хэтэуэй. Хирокадзу Корээда тоже в числе конкурсантов. На фестивале он представит "Broker" ("Посредник"). В 2018 режиссер вернулся из Канн с главным призом. Награду он получил за "Магазинных воришек" — историю на тему "Что такое настоящая семья". В конкурс также попала "Nostalgia" ("Ностальгия") Марио Мартоне. В фильмографии постановщика значатся "Революция на Капри", "Вкус крови", "Любовь утомляет" и другие проекты. В списке есть и "RMN" Кристиана Мунджиу. В 2007 он получил главную награду Канн за фильм "4 месяца, 3 недели и 2 дня" и стал первым румынским режиссером, удостоенным этого приза. Вновь на смотр отправляется Рубен Эстлунд. В конкурсе покажут "Triangle of Sadness" ("Треугольник печали"). Пять лет назад его "Квадрат", сатирическая комедия о современном искусстве и нравах, на фестивале забрал "Золотую пальмовую ветвь". Режиссер культового "Олдбоя" Пак Чхан Ук в этом году тоже среди претендентов на победу. Он представит детектив "Haeojil Gyeolsim" ("Решение расстаться")."Showing Up" ("Появление") Келли Райхардт также попало в конкурс. В 2020 постановщица боролась за победу на Берлинском кинофестивале с фильмом "Первая корова" про Дикий Запад, печенье и мечты. Еще один участник — "Leila's Brothers" ("Братья Лейлы") Саида Рустаи. Признание критиков кинематографист получил благодаря драме 2016 года "Life and a Day" ("Жизнь и день"). Тарик Салех — один из режиссеров "Мира Дикого Запада". Совсем недавно в российский прокат вышел его "Наемник" с Крисом Пайном о бывшем военном, который ввязался в сомнительное дело, чтобы расплатиться по счетам. В конкурс Канн попала новая лента постановщика — "Boy from Heaven" ("Мальчик с небес"). Завершает список конкурсантов "EO" Ежи Сколимовского. Польский киноклассик — соавтор сценария драмы "Нож в воде" (1962) Романа Поланского, которая была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильмом открытия стал комедийный хоррор "Z" ("Окончательный монтаж") Мишеля Хазанавичуса. С творчеством постановщика знакомы многие. Это он снял черно-белую картину "Артист" (2012) с Жаном Дюжарденом и Беренис Бежо. Внеконкурсные показы тоже не менее интересны. Например, в Каннах представят "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом и "Элвис", байопик о короле рок-н-ролла. Это одни из самых ожидаемых релизов года. Полный список участников опубликован на сайте смотра.

Елена Громова

