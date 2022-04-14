https://ria.ru/20220414/blagoustroystvo-1783544902.html
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство - РИА Новости, 14.04.2022
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:36
2022-04-14T15:36
2022-04-14T15:48
общество
нижегородская область
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Голосование стартует 15 апреля и продлится по 30 мая на сайте https://golosza.ru/. Также у нижегородцев будет возможность познакомиться с проектами и проголосовать в одном из более чем 150 волонтерских пунктов."В вопросах благоустройства крайне важна поддержка людей. Нам важно знать ваше мнение о том, какие территории мы будем благоустраивать в следующем году, чтобы подготовить проекты и выделить средства. Именно благодаря вашим решениям и нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе уже преобразилось немало объектов. Хороших примеров очень и очень много. В этом году в рейтинговом голосовании участвует около ста общественных пространств", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Опыт региона и техническое решение правительство России использовало при создании федеральной платформы для голосования za.gorodsreda.ru.
https://realty.ria.ru/20220411/blagoustroystvo-1782915463.html
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РИА Новости
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общество, нижегородская область, россия
15:36 14.04.2022 (обновлено: 15:48 14.04.2022)
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать по проектам благоустройства