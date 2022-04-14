https://ria.ru/20220414/blagoustroystvo-1783544902.html

Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство

Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство - РИА Новости, 14.04.2022

Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:36

2022-04-14T15:36

2022-04-14T15:48

общество

нижегородская область

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Голосование стартует 15 апреля и продлится по 30 мая на сайте https://golosza.ru/. Также у нижегородцев будет возможность познакомиться с проектами и проголосовать в одном из более чем 150 волонтерских пунктов."В вопросах благоустройства крайне важна поддержка людей. Нам важно знать ваше мнение о том, какие территории мы будем благоустраивать в следующем году, чтобы подготовить проекты и выделить средства. Именно благодаря вашим решениям и нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе уже преобразилось немало объектов. Хороших примеров очень и очень много. В этом году в рейтинговом голосовании участвует около ста общественных пространств", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Опыт региона и техническое решение правительство России использовало при создании федеральной платформы для голосования za.gorodsreda.ru.

https://realty.ria.ru/20220411/blagoustroystvo-1782915463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нижегородская область, россия