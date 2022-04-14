Рейтинг@Mail.ru
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220414/blagoustroystvo-1783544902.html
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство - РИА Новости, 14.04.2022
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:36
2022-04-14T15:48
общество
нижегородская область
россия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_25b45caf5a545f56bbbbdc3ee743440d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Голосование стартует 15 апреля и продлится по 30 мая на сайте https://golosza.ru/. Также у нижегородцев будет возможность познакомиться с проектами и проголосовать в одном из более чем 150 волонтерских пунктов."В вопросах благоустройства крайне важна поддержка людей. Нам важно знать ваше мнение о том, какие территории мы будем благоустраивать в следующем году, чтобы подготовить проекты и выделить средства. Именно благодаря вашим решениям и нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе уже преобразилось немало объектов. Хороших примеров очень и очень много. В этом году в рейтинговом голосовании участвует около ста общественных пространств", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Опыт региона и техническое решение правительство России использовало при создании федеральной платформы для голосования za.gorodsreda.ru.
https://realty.ria.ru/20220411/blagoustroystvo-1782915463.html
https://realty.ria.ru/20220406/blagoustroystvo-1782033831.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5acbf5448c723644952d03d96c7fe512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, россия
15:36 14.04.2022 (обновлено: 15:48 14.04.2022)
 
Жителей Нижегородской области призвали проголосовать за благоустройство

Жителей Нижегородской области призвали проголосовать по проектам благоустройства

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Голосование стартует 15 апреля и продлится по 30 мая на сайте https://golosza.ru/. Также у нижегородцев будет возможность познакомиться с проектами и проголосовать в одном из более чем 150 волонтерских пунктов.
Девушка гуляет с собакой на благоустроенной территории около набережной Москвы-реки в Капотне - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 14:45
В России пройдет онлайн-голосование за приоритетные проекты благоустройства
"В вопросах благоустройства крайне важна поддержка людей. Нам важно знать ваше мнение о том, какие территории мы будем благоустраивать в следующем году, чтобы подготовить проекты и выделить средства. Именно благодаря вашим решениям и нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе уже преобразилось немало объектов. Хороших примеров очень и очень много. В этом году в рейтинговом голосовании участвует около ста общественных пространств", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
В Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Опыт региона и техническое решение правительство России использовало при создании федеральной платформы для голосования za.gorodsreda.ru.
Проект благоустройства сквера на Чонгарском бульваре в Москве
6 апреля, 11:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин рассказал о благоустройстве Юго-Западного округа Москвы
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала