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Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать - РИА Новости, 14.04.2022
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Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать
Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать - РИА Новости, 14.04.2022
Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать
Прежде всего, биржа должна быть доступной для россиян, а это зависит от брокера. Сейчас доступность — полностью или частично — сохранили биржи США и Гонконга,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:18
2022-04-14T03:18
экономика
гонконг
российский фондовый рынок
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прежде всего, биржа должна быть доступной для россиян, а это зависит от брокера. Сейчас доступность — полностью или частично — сохранили биржи США и Гонконга, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ “Финам” Владимир Цыбенко.Интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций. Однако торги там имеют свои особенности. Например, на бирже Гонконга торги ведутся преимущественно в низколиквидном гонконгском долларе, а порог входа у большинства брокеров - от тысячи долларов.
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экономика, гонконг, российский фондовый рынок, россия
03:18 14.04.2022
 
Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать

Инвестор Цыбенко заявил, что россияне могут зарабатывать на фондовых биржах США и Гонконга

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прежде всего, биржа должна быть доступной для россиян, а это зависит от брокера. Сейчас доступность — полностью или частично — сохранили биржи США и Гонконга, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ “Финам” Владимир Цыбенко.
"Тут все зависит от вышестоящего брокера, ограничил ли он доступ клиентов к тем или иным площадкам. Частично доступными сейчас являются биржи США и Гонконга", - отметил он.
Интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций. Однако торги там имеют свои особенности. Например, на бирже Гонконга торги ведутся преимущественно в низколиквидном гонконгском долларе, а порог входа у большинства брокеров - от тысячи долларов.
 
ЭкономикаГонконгроссийский фондовый рынокРоссия
 
 
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