https://ria.ru/20220414/birzhi-1783432247.html
Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать
Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать - РИА Новости, 14.04.2022
Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать
Прежде всего, биржа должна быть доступной для россиян, а это зависит от брокера. Сейчас доступность — полностью или частично — сохранили биржи США и Гонконга,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:18
2022-04-14T03:18
2022-04-14T03:18
экономика
гонконг
российский фондовый рынок
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прежде всего, биржа должна быть доступной для россиян, а это зависит от брокера. Сейчас доступность — полностью или частично — сохранили биржи США и Гонконга, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ “Финам” Владимир Цыбенко.Интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций. Однако торги там имеют свои особенности. Например, на бирже Гонконга торги ведутся преимущественно в низколиквидном гонконгском долларе, а порог входа у большинства брокеров - от тысячи долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гонконг, российский фондовый рынок, россия
Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать
Инвестор Цыбенко заявил, что россияне могут зарабатывать на фондовых биржах США и Гонконга