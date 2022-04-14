https://ria.ru/20220414/birzhi-1783432247.html

Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать

Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать - РИА Новости, 14.04.2022

Эксперт рассказал, на каких биржах сейчас можно заработать

Прежде всего, биржа должна быть доступной для россиян, а это зависит от брокера. Сейчас доступность — полностью или частично — сохранили биржи США и Гонконга,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T03:18

2022-04-14T03:18

2022-04-14T03:18

экономика

гонконг

российский фондовый рынок

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прежде всего, биржа должна быть доступной для россиян, а это зависит от брокера. Сейчас доступность — полностью или частично — сохранили биржи США и Гонконга, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ “Финам” Владимир Цыбенко.Интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций. Однако торги там имеют свои особенности. Например, на бирже Гонконга торги ведутся преимущественно в низколиквидном гонконгском долларе, а порог входа у большинства брокеров - от тысячи долларов.

гонконг

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, гонконг, российский фондовый рынок, россия