Рейтинг@Mail.ru
Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/biooruzhie-1783546991.html
Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию
Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию - РИА Новости, 14.04.2022
Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию
Минобороны РФ обеспокоено тем, что законодательство США допускает проведение работ в области биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:43
2022-04-14T15:43
наука
сша
украина
биологическое оружие
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_a2e27c6de25b3eff7dd577c4a69409a8.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ обеспокоено тем, что законодательство США допускает проведение работ в области биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Наша обеспокоенность деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия", - сказал Кириллов на брифинге.Он напомнил, что ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия.В соответствии с федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия."Таким образом, американская администрация в этой сфере реализует принцип приоритетности внутреннего законодательства над международным. Наиболее спорные с точки зрения этики исследования проводятся за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20220324/sk-1779924516.html
https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779365778.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_89711afdc8cad52ed2dead77d7ba7249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, сша, украина, биологическое оружие, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:43 14.04.2022
 
Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию

Минобороны обеспокоено тем, что законодательство США допускает разработку биооружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ обеспокоено тем, что законодательство США допускает проведение работ в области биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Наша обеспокоенность деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия", - сказал Кириллов на брифинге.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:51
СК изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине
Он напомнил, что ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия.
В соответствии с федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия.
"Таким образом, американская администрация в этой сфере реализует принцип приоритетности внутреннего законодательства над международным. Наиболее спорные с точки зрения этики исследования проводятся за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 01:40
Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе
 
НаукаСШАУкраинаБиологическое оружиеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала