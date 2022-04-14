https://ria.ru/20220414/biooruzhie-1783546991.html

Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию

Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию - РИА Новости, 14.04.2022

Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию

Минобороны РФ обеспокоено тем, что законодательство США допускает проведение работ в области биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:43

2022-04-14T15:43

2022-04-14T15:43

наука

сша

украина

биологическое оружие

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ обеспокоено тем, что законодательство США допускает проведение работ в области биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Наша обеспокоенность деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия", - сказал Кириллов на брифинге.Он напомнил, что ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия.В соответствии с федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия."Таким образом, американская администрация в этой сфере реализует принцип приоритетности внутреннего законодательства над международным. Наиболее спорные с точки зрения этики исследования проводятся за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20220324/sk-1779924516.html

https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779365778.html

сша

украина

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наука, сша, украина, биологическое оружие, министерство обороны рф (минобороны рф)