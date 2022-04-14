Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Безработица в Московской области вернулась на допандемийный уровень, при этом 90% стоящих в реестре людей пришли не за поиском работы, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина в ходе круглого стола "Меры по поддержке занятости в условиях санкций".
В марте в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой информировали, что в Подмосковье фиксируют тенденцию к снижению числа безработных, число вакансий более чем в три раза превышает число ищущих работу. В феврале Каклюгина отмечала, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет менее полупроцента.
"Хочу сразу сказать, что мы по всем показателям по уровню безработицы вернулись на допандемийные уровни", - сказала Каклюгина.
Вице-губернатор отметила, что в реестре безработных в Подмосковье на сегодняшний день находятся 20179 человек.
"Важно отметить, что 90% безработных, стоящих в реестре, вообще пришли не за поиском работы. Они пришли, чтобы получить статус безработного и взять справку безработного для получения пособия, отсрочки по кредиту, для скидки на ЖКУ и так далее. Реально ищущих работу 9%", - подчеркнула Каклюгина.