https://ria.ru/20220414/bezrabotitsa-1783588969.html

Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень

Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень - РИА Новости, 14.04.2022

Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень

Безработица в Московской области вернулась на допандемийный уровень, при этом 90% стоящих в реестре людей пришли не за поиском работы, рассказала... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:06

2022-04-14T18:06

2022-04-14T18:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Безработица в Московской области вернулась на допандемийный уровень, при этом 90% стоящих в реестре людей пришли не за поиском работы, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина в ходе круглого стола "Меры по поддержке занятости в условиях санкций".В марте в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой информировали, что в Подмосковье фиксируют тенденцию к снижению числа безработных, число вакансий более чем в три раза превышает число ищущих работу. В феврале Каклюгина отмечала, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет менее полупроцента."Хочу сразу сказать, что мы по всем показателям по уровню безработицы вернулись на допандемийные уровни", - сказала Каклюгина.Вице-губернатор отметила, что в реестре безработных в Подмосковье на сегодняшний день находятся 20179 человек.

https://ria.ru/20220224/bezrabotitsa-1774797657.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, татьяна голикова, общество