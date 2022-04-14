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Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень - РИА Новости, 14.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220414/bezrabotitsa-1783588969.html
Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень
Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень - РИА Новости, 14.04.2022
Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень
Безработица в Московской области вернулась на допандемийный уровень, при этом 90% стоящих в реестре людей пришли не за поиском работы, рассказала... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:06
2022-04-14T18:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Безработица в Московской области вернулась на допандемийный уровень, при этом 90% стоящих в реестре людей пришли не за поиском работы, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина в ходе круглого стола "Меры по поддержке занятости в условиях санкций".В марте в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой информировали, что в Подмосковье фиксируют тенденцию к снижению числа безработных, число вакансий более чем в три раза превышает число ищущих работу. В феврале Каклюгина отмечала, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет менее полупроцента."Хочу сразу сказать, что мы по всем показателям по уровню безработицы вернулись на допандемийные уровни", - сказала Каклюгина.Вице-губернатор отметила, что в реестре безработных в Подмосковье на сегодняшний день находятся 20179 человек.
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московская область (подмосковье), россия, татьяна голикова, общество
18:06 14.04.2022
 

Каклюгина: безработица в Подмосковье вернулась на допандемийный уровень

© Фото : Красногорский колледжИрина Каклюгина
Ирина Каклюгина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Красногорский колледж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Безработица в Московской области вернулась на допандемийный уровень, при этом 90% стоящих в реестре людей пришли не за поиском работы, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина в ходе круглого стола "Меры по поддержке занятости в условиях санкций".
В марте в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой информировали, что в Подмосковье фиксируют тенденцию к снижению числа безработных, число вакансий более чем в три раза превышает число ищущих работу. В феврале Каклюгина отмечала, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет менее полупроцента.
"Хочу сразу сказать, что мы по всем показателям по уровню безработицы вернулись на допандемийные уровни", - сказала Каклюгина.
Вице-губернатор отметила, что в реестре безработных в Подмосковье на сегодняшний день находятся 20179 человек.
"Важно отметить, что 90% безработных, стоящих в реестре, вообще пришли не за поиском работы. Они пришли, чтобы получить статус безработного и взять справку безработного для получения пособия, отсрочки по кредиту, для скидки на ЖКУ и так далее. Реально ищущих работу 9%", - подчеркнула Каклюгина.
Посетитель ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 15:55Новости Подмосковья
Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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