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В Россию за два месяца прибыли 790 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
В Россию за два месяца прибыли 790 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 14.04.2022
В Россию за два месяца прибыли 790 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
Более 790 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, в том числе 18,7 тысячи - за минувшие... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:39
2022-04-14T09:39
2022-04-14T09:39
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 790 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, в том числе 18,7 тысячи - за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск границу России с начала конфликта пересекли 790,1 тысячи беженцев, среди которых 150,3 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
В Россию за два месяца прибыли 790 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
В Россию за два месяца прибыли более 790 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины