https://ria.ru/20220414/bezhentsy-1783438194.html

Поезд с группой беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины отправился в Приморье

Поезд с группой беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины отправился в Приморье - РИА Новости, 14.04.2022

Поезд с группой беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины отправился в Приморье

Поезд с первой группой вынужденных переселенцев с Украины, из Луганской и Донецкой народных республик выехал в Приморье из Таганрога, его прибытие ожидается на... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T03:55

2022-04-14T03:55

2022-04-14T03:57

россия

луганская народная республика

владимир путин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Поезд с первой группой вынужденных переселенцев с Украины, из Луганской и Донецкой народных республик выехал в Приморье из Таганрога, его прибытие ожидается на следующей неделе, сообщает правительство региона.Для переселенцев подготовлены 14 пунктов временного размещения, при необходимости будут разворачивать дополнительные. Первых прибывших расселят в ПВР Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, их обеспечат трехразовым питанием.Среди тех, кто едет в Приморье, – семьи с детьми, пенсионеры, беременные женщины. Среди решивших переехать – сотрудники металлургических предприятий, люди, которые были заняты в сфере услуг, слесари, монтажники, каменщики, арматурщики, переводчики, преподаватели, врачи, воспитатели. Власти помогут беженцам в трудоустройстве и адаптации.Правительство РФ распределило почти 96 тысяч переселенцев из ДНР и ЛНР по регионам России. В Приморский край могут прибыть в общей сложности 1 350 человек.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html

россия

луганская народная республика

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Максим Горбачев

россия, луганская народная республика, владимир путин, общество