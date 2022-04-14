https://ria.ru/20220414/avtomobili-1783431800.html
Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили
Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили - РИА Новости, 14.04.2022
Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили
Спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц — после того, как они достигли пика в начале марта. Дисконт от тех отметок уже составил десять... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T01:16
2022-04-14T01:16
2022-04-14T12:27
авто
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц — после того, как они достигли пика в начале марта. Дисконт от тех отметок уже составил десять процентов, и это не предел. По ряду моделей и марок спад цен может достичь 20-25 процентов, рассказывает агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Он связал это с непомерными аппетитами продавцов, выросшими за два года чуть ли не в полтора раза, а также снижением спроса как на сами авто, так и на подорожавшие кредиты. Новые автомобили азиатских производителей с текущих уровней могут подешеветь еще на 10-15 процентов на фоне стабилизации курса и решения проблем с логистикой. Европейские концерны не будут задирать цены, дабы компенсировать упущенную от ухода с рынка выгоду. Их модели могут упасть в цене как минимум на 25 процентов. Дисконт на подержанные автомобили любых производителей может достичь 20 процентов, заключил эксперт.
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авто, россия
01:16 14.04.2022 (обновлено: 12:27 14.04.2022)
Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили
Эксперт Вавилов спрогнозировал снижение цен на автомобили до 25 процентов
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц — после того, как они достигли пика в начале марта. Дисконт от тех отметок уже составил десять процентов, и это не предел. По ряду моделей и марок спад цен может достичь 20-25 процентов, рассказывает
агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Он связал это с непомерными аппетитами продавцов, выросшими за два года чуть ли не в полтора раза, а также снижением спроса как на сами авто, так и на подорожавшие кредиты.
"Что касается цен на автомобили западных автоконцернов, то здесь снижение цен начнется только после хотя бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию, но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей все равно не останутся такими, какие они есть", — указывает Вавилов.
Новые автомобили азиатских производителей с текущих уровней могут подешеветь еще на 10-15 процентов на фоне стабилизации курса и решения проблем с логистикой. Европейские концерны не будут задирать цены, дабы компенсировать упущенную от ухода с рынка выгоду. Их модели могут упасть в цене как минимум на 25 процентов. Дисконт на подержанные автомобили любых производителей может достичь 20 процентов, заключил эксперт.