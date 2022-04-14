https://ria.ru/20220414/avtomobili-1783431800.html

Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили

Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили - РИА Новости, 14.04.2022

Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили

Спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц — после того, как они достигли пика в начале марта. Дисконт от тех отметок уже составил десять... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T01:16

2022-04-14T01:16

2022-04-14T12:27

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565043679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf2819159b20f6dfd1365df085508308.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц — после того, как они достигли пика в начале марта. Дисконт от тех отметок уже составил десять процентов, и это не предел. По ряду моделей и марок спад цен может достичь 20-25 процентов, рассказывает агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Он связал это с непомерными аппетитами продавцов, выросшими за два года чуть ли не в полтора раза, а также снижением спроса как на сами авто, так и на подорожавшие кредиты. Новые автомобили азиатских производителей с текущих уровней могут подешеветь еще на 10-15 процентов на фоне стабилизации курса и решения проблем с логистикой. Европейские концерны не будут задирать цены, дабы компенсировать упущенную от ухода с рынка выгоду. Их модели могут упасть в цене как минимум на 25 процентов. Дисконт на подержанные автомобили любых производителей может достичь 20 процентов, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220408/avtomobili-1781913204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия