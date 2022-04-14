04:22 14.04.2022 (обновлено: 05:28 14.04.2022)
Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний
Австралия ввела санкции против 14 российских компаний, включая "Газпром" и "Ростелеком"
© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний, среди них "Газпром", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", об этом свидетельствует обновленный список подсанкционных физических и юридических лиц на сайте МИД страны.
Согласно списку, контрмеры введи против "Камаза", "Новороссийского морского торгового порта", холдинга "Росэлектроника", Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша", "Алросы", "Совкомфлота" и РЖД.
Санкции также затронули "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Русгдиро", "Ростелеком" и "Согаз".
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.