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Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний - РИА Новости, 14.04.2022
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Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний
Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний - РИА Новости, 14.04.2022
Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний
Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний, среди них "Газпром", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", об этом свидетельствует обновленный... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T04:22
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россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний, среди них "Газпром", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", об этом свидетельствует обновленный список подсанкционных физических и юридических лиц на сайте МИД страны.Согласно списку, контрмеры введи против "Камаза", "Новороссийского морского торгового порта", холдинга "Росэлектроника", Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша", "Алросы", "Совкомфлота" и РЖД.Санкции также затронули "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Русгдиро", "Ростелеком" и "Согаз".Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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в мире, австралия, россия
04:22 14.04.2022 (обновлено: 05:28 14.04.2022)
 
Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний

Австралия ввела санкции против 14 российских компаний, включая "Газпром" и "Ростелеком"

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний, среди них "Газпром", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", об этом свидетельствует обновленный список подсанкционных физических и юридических лиц на сайте МИД страны.
Согласно списку, контрмеры введи против "Камаза", "Новороссийского морского торгового порта", холдинга "Росэлектроника", Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша", "Алросы", "Совкомфлота" и РЖД.
Санкции также затронули "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Русгдиро", "Ростелеком" и "Согаз".
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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