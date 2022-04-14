https://ria.ru/20220414/avstraliya-1783438718.html

Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний

Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний - РИА Новости, 14.04.2022

Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний

Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний, среди них "Газпром", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", об этом свидетельствует обновленный... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T04:22

2022-04-14T04:22

2022-04-14T05:28

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний, среди них "Газпром", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", об этом свидетельствует обновленный список подсанкционных физических и юридических лиц на сайте МИД страны.Согласно списку, контрмеры введи против "Камаза", "Новороссийского морского торгового порта", холдинга "Росэлектроника", Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша", "Алросы", "Совкомфлота" и РЖД.Санкции также затронули "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Русгдиро", "Ростелеком" и "Согаз".Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, австралия, россия