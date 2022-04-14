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В Донбассе, Херсонской и Харьковской областях прошли гуманитарные акции - РИА Новости, 14.04.2022
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https://ria.ru/20220414/aktsii-1783619369.html
В Донбассе, Херсонской и Харьковской областях прошли гуманитарные акции
В Донбассе, Херсонской и Харьковской областях прошли гуманитарные акции - РИА Новости, 14.04.2022
В Донбассе, Херсонской и Харьковской областях прошли гуманитарные акции
В четверг в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях проводятся 14 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:50
2022-04-14T21:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
россия
украина
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В четверг в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях проводятся 14 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Четырнадцатого апреля 2022 года проводятся 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего с 2 марта Россия уже доставила на Украину 11663,8 тонны гуманитарных грузов, проведено 820 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению переданы 226 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, отметил генерал.На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:50 14.04.2022 (обновлено: 21:52 14.04.2022)
 
В Донбассе, Херсонской и Харьковской областях прошли гуманитарные акции

Минобороны: в Донбассе, Херсонской и Харьковской областях провели 14 гуманитарных акций

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ грузит поддоны с выпеченным в мобильной пекарне хлебом в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ грузит поддоны с выпеченным в мобильной пекарне хлебом в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Военнослужащий ВС РФ грузит поддоны с выпеченным в мобильной пекарне хлебом в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В четверг в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях проводятся 14 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Четырнадцатого апреля 2022 года проводятся 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
Всего с 2 марта Россия уже доставила на Украину 11663,8 тонны гуманитарных грузов, проведено 820 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению переданы 226 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, отметил генерал.
На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, добавил Мизинцев.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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