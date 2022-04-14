https://ria.ru/20220414/aktivy-1783515940.html
Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО на 15,2%
Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО на 15,2% - РИА Новости, 14.04.2022
Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО на 15,2%
Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО по сравнению с 2020 годом на 15,2%, до 648,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:49
2022-04-14T13:49
2022-04-14T13:49
новикомбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО по сравнению с 2020 годом на 15,2%, до 648,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Одним из драйверов роста активов стало увеличение темпов кредитования корпоративных клиентов. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, превысил 400 млрд рублей. Розничное направление бизнеса также продемонстрировало значительную позитивную динамику. Объем кредитов, выданных физическим лицам, за год увеличился почти в два раза – с 6,3 миллиарда рублей до 11,4 миллиарда рублей.По результатам отчетного периода Новикомбанк получил чистую прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. Размер собственных средств банка увеличился до 61,58 миллиарда рублей.Положительная динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего эффективного роста бизнеса Новикомбанка, обеспечивает возможность реализации сложных проектов и гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным и гарантийным продуктам в необходимом объеме и на оптимальных условиях.В сообщении отмечается, что санкции не стали для банка неожиданностью."Следуя стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, удержание его стоимости на приемлемом для предприятий уровне, банк заблаговременно подготовил меры по преодолению санкционного давления. Все операции в рублях по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями законодательства. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев", – сообщает пресс-служба Новикомбанка.
https://ria.ru/20220303/pribyl-1776345748.html
https://ria.ru/20220328/novikombank-1780532497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новикомбанк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО по сравнению с 2020 годом на 15,2%, до 648,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Одним из драйверов роста активов стало увеличение темпов кредитования корпоративных клиентов. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, превысил 400 млрд рублей. Розничное направление бизнеса также продемонстрировало значительную позитивную динамику. Объем кредитов, выданных физическим лицам, за год увеличился почти в два раза – с 6,3 миллиарда рублей до 11,4 миллиарда рублей.
По результатам отчетного периода Новикомбанк
получил чистую прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. Размер собственных средств банка увеличился до 61,58 миллиарда рублей.
Положительная динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего эффективного роста бизнеса Новикомбанка, обеспечивает возможность реализации сложных проектов и гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным и гарантийным продуктам в необходимом объеме и на оптимальных условиях.
"Результаты 2021 года - свидетельство стратегической устойчивости банка, предоставляющего предприятиям реального сектора экономики полный спектр финансовых услуг, и гарантия того, что мы можем обеспечить своим клиентам своевременное финансирование, защиту их средств и интересов - даже в ситуации серьёзных геополитических вызовов и других неблагоприятных внешних обстоятельств", — прокомментировала итоги 2021 года председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
В сообщении отмечается, что санкции не стали для банка неожиданностью.
"Следуя стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, удержание его стоимости на приемлемом для предприятий уровне, банк заблаговременно подготовил меры по преодолению санкционного давления. Все операции в рублях по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями законодательства. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев", – сообщает пресс-служба Новикомбанка.