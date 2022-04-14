https://ria.ru/20220414/aktivy-1783515940.html

Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО на 15,2%

Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО на 15,2% - РИА Новости, 14.04.2022

Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО на 15,2%

Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО по сравнению с 2020 годом на 15,2%, до 648,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:49

2022-04-14T13:49

2022-04-14T13:49

новикомбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО по сравнению с 2020 годом на 15,2%, до 648,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Одним из драйверов роста активов стало увеличение темпов кредитования корпоративных клиентов. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, превысил 400 млрд рублей. Розничное направление бизнеса также продемонстрировало значительную позитивную динамику. Объем кредитов, выданных физическим лицам, за год увеличился почти в два раза – с 6,3 миллиарда рублей до 11,4 миллиарда рублей.По результатам отчетного периода Новикомбанк получил чистую прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. Размер собственных средств банка увеличился до 61,58 миллиарда рублей.Положительная динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего эффективного роста бизнеса Новикомбанка, обеспечивает возможность реализации сложных проектов и гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным и гарантийным продуктам в необходимом объеме и на оптимальных условиях.В сообщении отмечается, что санкции не стали для банка неожиданностью."Следуя стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, удержание его стоимости на приемлемом для предприятий уровне, банк заблаговременно подготовил меры по преодолению санкционного давления. Все операции в рублях по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями законодательства. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев", – сообщает пресс-служба Новикомбанка.

https://ria.ru/20220303/pribyl-1776345748.html

https://ria.ru/20220328/novikombank-1780532497.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новикомбанк, новости компаний - экономика