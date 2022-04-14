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Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев - РИА Новости, 14.04.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20220414/agrarii-1783595390.html
Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев
Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев - РИА Новости, 14.04.2022
Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что агропромышленный комплекс играет основную роль в достижении продовольственной независимости страны,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:38
2022-04-14T18:38
рязанская область
экономика
николай любимов
рязанская область
россия
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РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что агропромышленный комплекс играет основную роль в достижении продовольственной независимости страны, аграрии региона показали в прошлом году хорошие результаты и получат всю необходимую поддержку для дальнейшего развития.В рамках отчета главы региона перед депутатами областной думы в четверг Любимов подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса является одним из главных направлений в работе по замещению продукции из зарубежных стран. По его словам, в 2021 году работники комплекса в регионе показали очень хорошие результаты. Впервые за всю историю рязанского земледелия собрано 391 тысяч тонн масличных культур. Лидирующие позиции упрочили животноводы - рост был отмечен по всем основным видам продукции: молоку, мясу, овощам, фруктам, яйцу."Сегодня импортозамещение – это вопрос безопасности и независимости: экономической и продовольственной. В последней – основная роль принадлежит АПК... Со своей стороны, чтобы обеспечить дальнейшее развитие АПК – мы окажем селу всю необходимую поддержку”, - цитирует слова Любимова его пресс-служба.Глава региона отметил, что в области хорошо зарекомендовали себя ярмарки выходного дня, такой формат наполнения продуктового рынка будет активно использоваться и в дальнейшем.По данным правительства региона, в 2021 году производство валовой сельскохозяйственной продукции составило 96,4 миллиарда рублей, что на 10,4 миллиарда рублей больше 2020 года. Произведено 557,6 тысяч тонн молока, что стало наивысшим показателем за последние 26 лет. Впервые в истории в области получено более 1 миллиарда штук куриных яиц. В отрасли в прошлом году шла реализация 22 инвестпроектов объемом инвестиций более 31 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220408/importozameschenie-1782592340.html
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экономика, николай любимов, рязанская область, россия
18:38 14.04.2022
 
Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев

Глава Рязанской области Любимов пообещал аграриям оказать всю необходимую поддержку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что агропромышленный комплекс играет основную роль в достижении продовольственной независимости страны, аграрии региона показали в прошлом году хорошие результаты и получат всю необходимую поддержку для дальнейшего развития.
В рамках отчета главы региона перед депутатами областной думы в четверг Любимов подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса является одним из главных направлений в работе по замещению продукции из зарубежных стран. По его словам, в 2021 году работники комплекса в регионе показали очень хорошие результаты. Впервые за всю историю рязанского земледелия собрано 391 тысяч тонн масличных культур. Лидирующие позиции упрочили животноводы - рост был отмечен по всем основным видам продукции: молоку, мясу, овощам, фруктам, яйцу.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 18:42Рязанская область
Губернатор Любимов: 12 регионов готовы войти в ассоциацию импортозамещения
"Сегодня импортозамещение – это вопрос безопасности и независимости: экономической и продовольственной. В последней – основная роль принадлежит АПК... Со своей стороны, чтобы обеспечить дальнейшее развитие АПК – мы окажем селу всю необходимую поддержку”, - цитирует слова Любимова его пресс-служба.
Глава региона отметил, что в области хорошо зарекомендовали себя ярмарки выходного дня, такой формат наполнения продуктового рынка будет активно использоваться и в дальнейшем.
По данным правительства региона, в 2021 году производство валовой сельскохозяйственной продукции составило 96,4 миллиарда рублей, что на 10,4 миллиарда рублей больше 2020 года. Произведено 557,6 тысяч тонн молока, что стало наивысшим показателем за последние 26 лет. Впервые в истории в области получено более 1 миллиарда штук куриных яиц. В отрасли в прошлом году шла реализация 22 инвестпроектов объемом инвестиций более 31 миллиарда рублей.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
15:46Рязанская область
Рязанская область стала четвертой в ЦФО по темпам роста строительства жилья
 
Рязанская областьЭкономикаНиколай ЛюбимовРязанская областьРоссия
 
 
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