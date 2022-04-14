https://ria.ru/20220414/agrarii-1783595390.html

Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев

Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев - РИА Новости, 14.04.2022

Глава Рязанской области пообещал поддержать аграриев

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что агропромышленный комплекс играет основную роль в достижении продовольственной независимости страны,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:38

2022-04-14T18:38

2022-04-14T18:38

рязанская область

экономика

николай любимов

рязанская область

россия

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РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что агропромышленный комплекс играет основную роль в достижении продовольственной независимости страны, аграрии региона показали в прошлом году хорошие результаты и получат всю необходимую поддержку для дальнейшего развития.В рамках отчета главы региона перед депутатами областной думы в четверг Любимов подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса является одним из главных направлений в работе по замещению продукции из зарубежных стран. По его словам, в 2021 году работники комплекса в регионе показали очень хорошие результаты. Впервые за всю историю рязанского земледелия собрано 391 тысяч тонн масличных культур. Лидирующие позиции упрочили животноводы - рост был отмечен по всем основным видам продукции: молоку, мясу, овощам, фруктам, яйцу."Сегодня импортозамещение – это вопрос безопасности и независимости: экономической и продовольственной. В последней – основная роль принадлежит АПК... Со своей стороны, чтобы обеспечить дальнейшее развитие АПК – мы окажем селу всю необходимую поддержку”, - цитирует слова Любимова его пресс-служба.Глава региона отметил, что в области хорошо зарекомендовали себя ярмарки выходного дня, такой формат наполнения продуктового рынка будет активно использоваться и в дальнейшем.По данным правительства региона, в 2021 году производство валовой сельскохозяйственной продукции составило 96,4 миллиарда рублей, что на 10,4 миллиарда рублей больше 2020 года. Произведено 557,6 тысяч тонн молока, что стало наивысшим показателем за последние 26 лет. Впервые в истории в области получено более 1 миллиарда штук куриных яиц. В отрасли в прошлом году шла реализация 22 инвестпроектов объемом инвестиций более 31 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220408/importozameschenie-1782592340.html

https://ria.ru/20220414/stroitelstvo-1783548411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, николай любимов, рязанская область, россия