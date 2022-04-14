https://ria.ru/20220414/90rubley-1783431932.html
Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей
Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей - РИА Новости, 14.04.2022
Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей
Существенное ухудшение ситуации на внешних рынках или в геополитике способно уронить курс российской валюты до 90 и более рублей за доллар. Однако пока... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T02:17
2022-04-14T02:17
2022-04-14T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
доллар
рубль
россия
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Существенное ухудшение ситуации на внешних рынках или в геополитике способно уронить курс российской валюты до 90 и более рублей за доллар. Однако пока объективных оснований для этого нет – разве что Банк России смягчит ограничения по выводу валюты за рубеж, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Он напомнил, что ЦБ на деле доказал возможность эффективного предотвращения неконтролируемого обесценивания рубля путем введения жестких регуляторных мер. Теперь на фоне ослабления валютных ограничений, случившегося в прошлую пятницу, на рынок вернулись покупатели иностранной валюты.При этом предложение валюты пока превышает спрос. Поэтому до тех пор, пока регулятор не пойдет на снижение обязательного объема продаж валютной выручки, доллар вряд ли будет стоить дороже 85 рублей. "Даже закрепиться на этом уровне ему будет проблематично", - резюмировал Бабин.
https://ria.ru/20220413/kurs-1783400605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль, россия
Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей
Экономист Бабин допустил рост доллара до 90 рублей при ухудшении геополитической ситуации