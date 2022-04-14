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Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей - РИА Новости, 14.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220414/90rubley-1783431932.html
Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей
Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей - РИА Новости, 14.04.2022
Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей
Существенное ухудшение ситуации на внешних рынках или в геополитике способно уронить курс российской валюты до 90 и более рублей за доллар. Однако пока... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T02:17
2022-04-14T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
доллар
рубль
россия
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Существенное ухудшение ситуации на внешних рынках или в геополитике способно уронить курс российской валюты до 90 и более рублей за доллар. Однако пока объективных оснований для этого нет – разве что Банк России смягчит ограничения по выводу валюты за рубеж, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Он напомнил, что ЦБ на деле доказал возможность эффективного предотвращения неконтролируемого обесценивания рубля путем введения жестких регуляторных мер. Теперь на фоне ослабления валютных ограничений, случившегося в прошлую пятницу, на рынок вернулись покупатели иностранной валюты.При этом предложение валюты пока превышает спрос. Поэтому до тех пор, пока регулятор не пойдет на снижение обязательного объема продаж валютной выручки, доллар вряд ли будет стоить дороже 85 рублей. "Даже закрепиться на этом уровне ему будет проблематично", - резюмировал Бабин.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль, россия
02:17 14.04.2022
 
Экономист рассказал, в какой ситуации доллар снова будет по 90 рублей

Экономист Бабин допустил рост доллара до 90 рублей при ухудшении геополитической ситуации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют
Электронное табло с курсами валют - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Существенное ухудшение ситуации на внешних рынках или в геополитике способно уронить курс российской валюты до 90 и более рублей за доллар. Однако пока объективных оснований для этого нет – разве что Банк России смягчит ограничения по выводу валюты за рубеж, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Он напомнил, что ЦБ на деле доказал возможность эффективного предотвращения неконтролируемого обесценивания рубля путем введения жестких регуляторных мер. Теперь на фоне ослабления валютных ограничений, случившегося в прошлую пятницу, на рынок вернулись покупатели иностранной валюты.
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 19:37Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек
При этом предложение валюты пока превышает спрос. Поэтому до тех пор, пока регулятор не пойдет на снижение обязательного объема продаж валютной выручки, доллар вряд ли будет стоить дороже 85 рублей. "Даже закрепиться на этом уровне ему будет проблематично", - резюмировал Бабин.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДолларРубльРоссия
 
 
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