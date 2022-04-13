https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783359038.html
Глава крымского парламента сравнил Зеленского с работорговцем
Глава крымского парламента сравнил Зеленского с работорговцем - РИА Новости, 13.04.2022
Глава крымского парламента сравнил Зеленского с работорговцем
Предложение Владимира Зеленского обменять задержанного главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:39
2022-04-13T16:39
2022-04-13T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика крым
владимир константинов
владимир зеленский
виктор медведчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского обменять задержанного главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на военнопленных напоминает поведение террориста-работорговца, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков."Жуткая картинка. Изнеможденный человек со связанными руками, непонятно, что с ним делали. И это народный депутат Украины, лидер крупнейшей украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая получила второе место на выборах в парламент в 2019 году. Вот это вот все - очертания брутальной власти на Украине. Остались только публичные казни", - сказал Константинов, комментируя фотографии Медведчука в наручниках.Константинов выразил надежду, что руководство России и остатки международной общественности, которая еще способна отличать черное от белого, смогут облегчить участь политика. При этом Запад не одернул Зеленского, добавил он."Медведчука по-человечески очень жаль. Он искренне хотел добра Украине, он упорно искал пути к миру для своей страны. Он успешно координировал обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками. Но такова уж эта нынешняя Украина, для которой герои — палачи и садисты из нацистской группировки "Азов" (против бойцов полка в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), а не ответственный политик. Что же касается обмена Медведчука на кого-то из украинских военнопленных, что предложил Зеленский, то это предложение - обменять украинца на украинца – предложение банального террориста-работорговца", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, республика крым, владимир константинов, владимир зеленский, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр
16:39 13.04.2022 (обновлено: 16:46 13.04.2022)
Глава крымского парламента сравнил Зеленского с работорговцем
Константинов: Зеленский в ситуации с Медведчуком напоминает работорговца
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского обменять задержанного главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на военнопленных напоминает поведение террориста-работорговца, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Во вторник глава Службы безопасности Украины
сообщил о задержании по поручению Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России
обменять политика на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.
"Жуткая картинка. Изнеможденный человек со связанными руками, непонятно, что с ним делали. И это народный депутат Украины, лидер крупнейшей украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая получила второе место на выборах в парламент в 2019 году. Вот это вот все - очертания брутальной власти на Украине. Остались только публичные казни", - сказал Константинов, комментируя фотографии Медведчука в наручниках.
Константинов выразил надежду, что руководство России и остатки международной общественности, которая еще способна отличать черное от белого, смогут облегчить участь политика. При этом Запад не одернул Зеленского, добавил он.
"Медведчука по-человечески очень жаль. Он искренне хотел добра Украине, он упорно искал пути к миру для своей страны. Он успешно координировал обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками. Но такова уж эта нынешняя Украина, для которой герои — палачи и садисты из нацистской группировки "Азов" (против бойцов полка в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), а не ответственный политик. Что же касается обмена Медведчука на кого-то из украинских военнопленных, что предложил Зеленский, то это предложение - обменять украинца на украинца – предложение банального террориста-работорговца", - сказал Константинов.