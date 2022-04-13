https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783359038.html

Глава крымского парламента сравнил Зеленского с работорговцем

Глава крымского парламента сравнил Зеленского с работорговцем - РИА Новости, 13.04.2022

Глава крымского парламента сравнил Зеленского с работорговцем

Предложение Владимира Зеленского обменять задержанного главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:39

2022-04-13T16:39

2022-04-13T16:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

республика крым

владимир константинов

владимир зеленский

виктор медведчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774341665_36:0:2775:1541_1920x0_80_0_0_a329c639af7a87eb8eeea8806ab0f3b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского обменять задержанного главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на военнопленных напоминает поведение террориста-работорговца, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков."Жуткая картинка. Изнеможденный человек со связанными руками, непонятно, что с ним делали. И это народный депутат Украины, лидер крупнейшей украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая получила второе место на выборах в парламент в 2019 году. Вот это вот все - очертания брутальной власти на Украине. Остались только публичные казни", - сказал Константинов, комментируя фотографии Медведчука в наручниках.Константинов выразил надежду, что руководство России и остатки международной общественности, которая еще способна отличать черное от белого, смогут облегчить участь политика. При этом Запад не одернул Зеленского, добавил он."Медведчука по-человечески очень жаль. Он искренне хотел добра Украине, он упорно искал пути к миру для своей страны. Он успешно координировал обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками. Но такова уж эта нынешняя Украина, для которой герои — палачи и садисты из нацистской группировки "Азов" (против бойцов полка в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), а не ответственный политик. Что же касается обмена Медведчука на кого-то из украинских военнопленных, что предложил Зеленский, то это предложение - обменять украинца на украинца – предложение банального террориста-работорговца", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, владимир константинов, владимир зеленский, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр