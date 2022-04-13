https://ria.ru/20220413/zamkomandira-1783231815.html

СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ

СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ - РИА Новости, 13.04.2022

СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ

Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева, соответствующий ролик РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T02:18

2022-04-13T02:18

2022-04-13T10:33

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева, соответствующий ролик опубликован на канале ведомства в YouTube.Он рассказал, что в декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил. Также, по словам сдавшегося, во время спецоперации он в составе бригады переместился на промежуточный рубеж - на завод "Азовмаш", где их окружили."В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен", - сказал мужчина в ходе допроса.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783228611.html

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Допрос сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Кадры СК РФ СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева. 2022-04-13T02:18 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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