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СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ - РИА Новости, 13.04.2022
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СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ - РИА Новости, 13.04.2022
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ
Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева, соответствующий ролик РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T02:18
2022-04-13T10:33
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева, соответствующий ролик опубликован на канале ведомства в YouTube.Он рассказал, что в декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил. Также, по словам сдавшегося, во время спецоперации он в составе бригады переместился на промежуточный рубеж - на завод "Азовмаш", где их окружили."В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен", - сказал мужчина в ходе допроса.
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Допрос сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Кадры СК РФ
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева.
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в мире, украина, россия
02:18 13.04.2022 (обновлено: 10:33 13.04.2022)
 
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ

СК России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира бригады украинских морпехов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева, соответствующий ролик опубликован на канале ведомства в YouTube.
Он рассказал, что в декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил. Также, по словам сдавшегося, во время спецоперации он в составе бригады переместился на промежуточный рубеж - на завод "Азовмаш", где их окружили.
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"В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен", - сказал мужчина в ходе допроса.
 
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