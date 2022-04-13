https://ria.ru/20220413/zamkomandira-1783231815.html
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ - РИА Новости, 13.04.2022
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ
Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева, соответствующий ролик РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T02:18
2022-04-13T02:18
2022-04-13T10:33
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0deb784a861ff5ede3810d80ac017c40.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева, соответствующий ролик опубликован на канале ведомства в YouTube.Он рассказал, что в декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил. Также, по словам сдавшегося, во время спецоперации он в составе бригады переместился на промежуточный рубеж - на завод "Азовмаш", где их окружили."В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен", - сказал мужчина в ходе допроса.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783228611.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260517_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5cc7f2f22cd9ed60b5ee5c643685d678.jpg
Допрос сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Кадры СК РФ
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева.
2022-04-13T02:18
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
02:18 13.04.2022 (обновлено: 10:33 13.04.2022)
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ
СК России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира бригады украинских морпехов