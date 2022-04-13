https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420454.html

Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев

Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев

Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысяч иностранцев из 11 стран, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:52

2022-04-13T21:52

2022-04-13T21:56

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михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысяч иностранцев из 11 стран, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6253 иностранных гражданина из 11 государств", - сказал он.Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран, добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)