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Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420454.html
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысяч иностранцев из 11 стран, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:52
2022-04-13T21:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысяч иностранцев из 11 стран, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6253 иностранных гражданина из 11 государств", - сказал он.Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран, добавил Мизинцев.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:52 13.04.2022 (обновлено: 21:56 13.04.2022)
 
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев

Минобороны: украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Мариуполе
Ситуация в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысяч иностранцев из 11 стран, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6253 иностранных гражданина из 11 государств", - сказал он.
Сгоревший корабль - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 08:00
"Берут в плен даже иностранцев": что происходит в порту Мариуполя
Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран, добавил Мизинцев.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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