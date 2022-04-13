https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420454.html
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысяч иностранцев из 11 стран, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:52
2022-04-13T21:52
2022-04-13T21:56
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысяч иностранцев из 11 стран, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6253 иностранных гражданина из 11 государств", - сказал он.Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран, добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:52 13.04.2022 (обновлено: 21:56 13.04.2022)
Украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев
Минобороны: украинские националисты держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев