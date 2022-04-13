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Украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420232.html
Украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой
Украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой
Украинские неонацисты заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, расположенном в селе Никольское Волновахского района ДНР, сообщил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:50
2022-04-13T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
волновахский район
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские неонацисты заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, расположенном в селе Никольское Волновахского района ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые", - сказал Мизинцев.Он добавил, что "монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые". Генерал также рассказал, что в обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей."Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами", - заявил начальник НЦУО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781693713.html
https://ria.ru/20220329/volnovakha-1780745707.html
волновахский район
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
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волновахский район, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, донбасс
21:50 13.04.2022
 
Украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой

МО России: украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители Волновахи идут мимо подбитого танка ВСУ
Жители Волновахи идут мимо подбитого танка ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители Волновахи идут мимо подбитого танка ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские неонацисты заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, расположенном в селе Никольское Волновахского района ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые", - сказал Мизинцев.
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Он добавил, что "монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые". Генерал также рассказал, что в обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей.
"Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами", - заявил начальник НЦУО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВолновахский районЛуганская Народная РеспубликаНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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