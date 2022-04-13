https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420232.html

Украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой

Украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские неонацисты заблокировали 450 человек в монастыре под Волновахой

Украинские неонацисты заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, расположенном в селе Никольское Волновахского района ДНР, сообщил... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:50

2022-04-13T21:50

2022-04-13T21:50

обострение ситуации в днр и лнр

волновахский район

луганская народная республика

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские неонацисты заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, расположенном в селе Никольское Волновахского района ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые", - сказал Мизинцев.Он добавил, что "монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые". Генерал также рассказал, что в обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей."Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами", - заявил начальник НЦУО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781693713.html

https://ria.ru/20220329/volnovakha-1780745707.html

волновахский район

луганская народная республика

донецкая народная республика

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волновахский район, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, донбасс