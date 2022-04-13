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МИД надеется, что здравомыслящие силы на Западе помогут избежать эскалации - РИА Новости, 13.04.2022
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МИД надеется, что здравомыслящие силы на Западе помогут избежать эскалации
МИД надеется, что здравомыслящие силы на Западе помогут избежать эскалации - РИА Новости, 13.04.2022
МИД надеется, что здравомыслящие силы на Западе помогут избежать эскалации
Москва рассчитывает, что здравомыслящих сил на Западе хватит чтобы избежать дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:54
2022-04-13T20:54
в мире
москва
россия
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что здравомыслящих сил на Западе хватит чтобы избежать дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия всегда делала все, чтобы не было военной конфронтации с НАТО", - сказала она на брифинге, добавив, что Москва рассчитывает на то, что здравомыслящих сил на Западе "хватит, чтобы избежать дальнейшей эскалации".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, москва, россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
20:54 13.04.2022
 
МИД надеется, что здравомыслящие силы на Западе помогут избежать эскалации

Захарова: Москва надеется, что здравомыслящие силы на Западе помогут избежать эскалации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что здравомыслящих сил на Западе хватит чтобы избежать дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия всегда делала все, чтобы не было военной конфронтации с НАТО", - сказала она на брифинге, добавив, что Москва рассчитывает на то, что здравомыслящих сил на Западе "хватит, чтобы избежать дальнейшей эскалации".
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 15:02
МИД: на каждый враждебный шаг США последует болезненная реакция
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреМоскваРоссияУкраинаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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