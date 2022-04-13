09:41 13.04.2022 (обновлено: 09:43 13.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре ракеты из БМ-21 "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.18 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"", - написало представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.