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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/yasinovataya-1783239024.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска рано утром дважды обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство республики в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:27
2022-04-13T08:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром дважды обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 7:05 украинские силовики вновь выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града" со стороны Авдеевки.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, украина
06:27 13.04.2022 (обновлено: 08:51 13.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив 10 ракет из "Града"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром дважды обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 06:10 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая, выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в Telegram-канале представительства.

В 7:05 украинские силовики вновь выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града" со стороны Авдеевки.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американские бронированные автомобили Humvee - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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