https://ria.ru/20220413/yasinovataya-1783239024.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска рано утром дважды обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство республики в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T06:27

2022-04-13T06:27

2022-04-13T08:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром дважды обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 7:05 украинские силовики вновь выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града" со стороны Авдеевки.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/humvee-1783235091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина