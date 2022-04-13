06:27 13.04.2022 (обновлено: 08:51 13.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив 10 ракет из "Града"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска рано утром дважды обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 06:10 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая, выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в Telegram-канале представительства.
В 7:05 украинские силовики вновь выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града" со стороны Авдеевки.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.