https://ria.ru/20220413/yaponiya-1783381205.html

В МИД назвали Японию пособницей неонацизма

В МИД назвали Японию пособницей неонацизма - РИА Новости, 13.04.2022

В МИД назвали Японию пособницей неонацизма

Япония, изъяв батальон "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, из списка террористических структур, показал себя пособником неонацизма и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:51

2022-04-13T17:51

2022-04-13T18:07

обострение ситуации в днр и лнр

япония

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Япония, изъяв батальон "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, из списка террористических структур, показал себя пособником неонацизма и наносит ущерб собственной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Японская сторона изъяла из национального обзора ситуации в области международного терроризма за 21 год упоминание украинского националистического батальона "Азов"... Официальный Токио открыто показал себя пособником неонацизма", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, Япония, "обеляя неонацистов... наносит ущерб собственной безопасности".

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

япония

россия

украина

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Кирилл Волков

япония, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр