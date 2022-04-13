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В МИД назвали Японию пособницей неонацизма - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/yaponiya-1783381205.html
В МИД назвали Японию пособницей неонацизма
В МИД назвали Японию пособницей неонацизма - РИА Новости, 13.04.2022
В МИД назвали Японию пособницей неонацизма
Япония, изъяв батальон "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, из списка террористических структур, показал себя пособником неонацизма и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:51
2022-04-13T18:07
обострение ситуации в днр и лнр
япония
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Япония, изъяв батальон "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, из списка террористических структур, показал себя пособником неонацизма и наносит ущерб собственной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Японская сторона изъяла из национального обзора ситуации в области международного терроризма за 21 год упоминание украинского националистического батальона "Азов"... Официальный Токио открыто показал себя пособником неонацизма", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, Япония, "обеляя неонацистов... наносит ущерб собственной безопасности".
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япония, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр
17:51 13.04.2022 (обновлено: 18:07 13.04.2022)
 
В МИД назвали Японию пособницей неонацизма

Захарова: Япония, убрав "Азов" из списка террористов, показала себя пособницей неонацизма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Япония, изъяв батальон "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, из списка террористических структур, показал себя пособником неонацизма и наносит ущерб собственной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Японская сторона изъяла из национального обзора ситуации в области международного терроризма за 21 год упоминание украинского националистического батальона "Азов"... Официальный Токио открыто показал себя пособником неонацизма", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, Япония, "обеляя неонацистов... наносит ущерб собственной безопасности".
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде в Новокурильской бухте острова Уруп - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Ни мира, ни островов. Почему Россия отказалась от диалога с Японией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЯпонияВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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