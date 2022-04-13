https://ria.ru/20220413/yaponiya-1783381205.html
В МИД назвали Японию пособницей неонацизма
В МИД назвали Японию пособницей неонацизма - РИА Новости, 13.04.2022
В МИД назвали Японию пособницей неонацизма
Япония, изъяв батальон "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, из списка террористических структур, показал себя пособником неонацизма и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:51
2022-04-13T17:51
2022-04-13T18:07
обострение ситуации в днр и лнр
япония
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Япония, изъяв батальон "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, из списка террористических структур, показал себя пособником неонацизма и наносит ущерб собственной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Японская сторона изъяла из национального обзора ситуации в области международного терроризма за 21 год упоминание украинского националистического батальона "Азов"... Официальный Токио открыто показал себя пособником неонацизма", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, Япония, "обеляя неонацистов... наносит ущерб собственной безопасности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр
17:51 13.04.2022 (обновлено: 18:07 13.04.2022)
В МИД назвали Японию пособницей неонацизма
Захарова: Япония, убрав "Азов" из списка террористов, показала себя пособницей неонацизма