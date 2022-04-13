Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/vr-kvest-1783259484.html
РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве
РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве - РИА Новости, 13.04.2022
РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве
Работу над совместным проектом в формате виртуальной реальности начали РИА Новости и Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:00
2022-04-13T11:10
новости агентства
риа новости
россия
миа "россия сегодня"
что не найдешь в учебнике
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783247042_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9c0e16082170bd1b33372f7c4266e798.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Работу над совместным проектом в формате виртуальной реальности начали РИА Новости и Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". "Куликовская битва: археологический VR-квест" создается при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия сражения, изменившего ход отечественной истории.VR-история с элементами игры позволит пользователям погрузиться в события XIV века, сопоставить исторические факты и былинные рассказы, испытать сильные ощущения от реконструкции драматических эпизодов схватки русских полков с войсками Золотой Орды. VR-проект также даст возможность заняться раскопками и реставрацией артефактов, понять, почему битва разыгралась именно у впадения реки Непрядва в Дон."Главная цель VR-квеста – привлечение молодежи к изучению истории родной страны. Это новая попытка рассказать о результатах серьезных, глубоких научных исследований, которые ведутся историками и археологами, переложить огромный пласт информации на язык современных технологий", – отметил директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко."VR-журналистика развивается на стыке разных отраслей, и сотрудничество с куликовским музеем и Министерством культуры открывает для нас новые возможности для экспериментов с форматами и механиками, для создания работ, которые дают пользователю невероятную степень погружения в материал. Это будет и музейный сторителлинг, и публицистика, и захватывающая игра в самых инновационных решениях", – пообещала заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.
https://ria.ru/20220411/proekty-1781359136.html
https://ria.ru/20220215/laureat-1773017263.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783247042_222:0:1422:900_1920x0_80_0_0_8c1861f10936f261da2eb58501db5b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, риа новости, россия, миа "россия сегодня", что не найдешь в учебнике, социальный навигатор
11:00 13.04.2022 (обновлено: 11:10 13.04.2022)
 

РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве

© РИА Новости РИА Новости и музей "Куликово поле" начали работу над VR-квестом о Куликовской битве
 РИА Новости и музей Куликово поле начали работу над VR-квестом о Куликовской битве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Работу над совместным проектом в формате виртуальной реальности начали РИА Новости и Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". "Куликовская битва: археологический VR-квест" создается при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия сражения, изменившего ход отечественной истории.
VR-история с элементами игры позволит пользователям погрузиться в события XIV века, сопоставить исторические факты и былинные рассказы, испытать сильные ощущения от реконструкции драматических эпизодов схватки русских полков с войсками Золотой Орды. VR-проект также даст возможность заняться раскопками и реставрацией артефактов, понять, почему битва разыгралась именно у впадения реки Непрядва в Дон.
РИА Новости покажет AR- и VR-проекты на Дне космонавтики на ВДНХ
11 апреля, 10:00
РИА Новости покажет AR- и VR-проекты на "Дне космонавтики на ВДНХ"
"Главная цель VR-квеста – привлечение молодежи к изучению истории родной страны. Это новая попытка рассказать о результатах серьезных, глубоких научных исследований, которые ведутся историками и археологами, переложить огромный пласт информации на язык современных технологий", – отметил директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
"VR-журналистика развивается на стыке разных отраслей, и сотрудничество с куликовским музеем и Министерством культуры открывает для нас новые возможности для экспериментов с форматами и механиками, для создания работ, которые дают пользователю невероятную степень погружения в материал. Это будет и музейный сторителлинг, и публицистика, и захватывающая игра в самых инновационных решениях", – пообещала заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Выпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 23:12
VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.
 
Новости агентстваРИА НовостиРоссияМИА "Россия сегодня"Что не найдешь в учебникеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала