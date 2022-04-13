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РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве

РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве - РИА Новости, 13.04.2022

РИА Новости анонсировало создание VR-квеста о Куликовской битве

Работу над совместным проектом в формате виртуальной реальности начали РИА Новости и Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:00

2022-04-13T11:00

2022-04-13T11:10

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Работу над совместным проектом в формате виртуальной реальности начали РИА Новости и Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". "Куликовская битва: археологический VR-квест" создается при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия сражения, изменившего ход отечественной истории.VR-история с элементами игры позволит пользователям погрузиться в события XIV века, сопоставить исторические факты и былинные рассказы, испытать сильные ощущения от реконструкции драматических эпизодов схватки русских полков с войсками Золотой Орды. VR-проект также даст возможность заняться раскопками и реставрацией артефактов, понять, почему битва разыгралась именно у впадения реки Непрядва в Дон."Главная цель VR-квеста – привлечение молодежи к изучению истории родной страны. Это новая попытка рассказать о результатах серьезных, глубоких научных исследований, которые ведутся историками и археологами, переложить огромный пласт информации на язык современных технологий", – отметил директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко."VR-журналистика развивается на стыке разных отраслей, и сотрудничество с куликовским музеем и Министерством культуры открывает для нас новые возможности для экспериментов с форматами и механиками, для создания работ, которые дают пользователю невероятную степень погружения в материал. Это будет и музейный сторителлинг, и публицистика, и захватывающая игра в самых инновационных решениях", – пообещала заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.

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Артем Смирнов

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