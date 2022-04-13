https://ria.ru/20220413/voennoplennye-1783422023.html

Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым

Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым - РИА Новости, 13.04.2022

Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым

Более 1 тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, выведены в места временного содержания, они обеспечены всем необходимым и к ним не применяется... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:05

2022-04-13T22:05

2022-04-13T22:05

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

в мире

украина

пленные

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, выведены в места временного содержания, они обеспечены всем необходимым и к ним не применяется психологическое давление или насилие, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, в места временного содержания выведены 1026 украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Для них созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права. Военнопленные обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление, а также предоставляется возможность связаться с родственниками", - сказал Мизинцев на брифинге.Генерал уточнил, что за истекшие сутки из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, удалось спасти от беспредела, устроенного националистами, 915 человек.По словам Мизинцева, всего с начала специальной военной операции из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины на территорию РФ были эвакуированы уже 783 631 человек, из которых 147 091 – ребенок.

https://ria.ru/20220408/voennoplennye-1782620519.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782321161.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, в мире, украина, пленные