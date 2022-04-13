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Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/voennoplennye-1783422023.html
Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым
Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым - РИА Новости, 13.04.2022
Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым
Более 1 тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, выведены в места временного содержания, они обеспечены всем необходимым и к ним не применяется... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:05
2022-04-13T22:05
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
украина
пленные
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, выведены в места временного содержания, они обеспечены всем необходимым и к ним не применяется психологическое давление или насилие, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, в места временного содержания выведены 1026 украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Для них созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права. Военнопленные обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление, а также предоставляется возможность связаться с родственниками", - сказал Мизинцев на брифинге.Генерал уточнил, что за истекшие сутки из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, удалось спасти от беспредела, устроенного националистами, 915 человек.По словам Мизинцева, всего с начала специальной военной операции из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины на территорию РФ были эвакуированы уже 783 631 человек, из которых 147 091 – ребенок.
https://ria.ru/20220408/voennoplennye-1782620519.html
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луганская народная республика, в мире, украина, пленные
22:05 13.04.2022
 
Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым

МО России заявило, что сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВо время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, выведены в места временного содержания, они обеспечены всем необходимым и к ним не применяется психологическое давление или насилие, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Кроме того, в места временного содержания выведены 1026 украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Для них созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права. Военнопленные обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление, а также предоставляется возможность связаться с родственниками", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Генерал уточнил, что за истекшие сутки из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, удалось спасти от беспредела, устроенного националистами, 915 человек.
По словам Мизинцева, всего с начала специальной военной операции из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины на территорию РФ были эвакуированы уже 783 631 человек, из которых 147 091 – ребенок.
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