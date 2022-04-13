Сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым
МО России заявило, что сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВо время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, выведены в места временного содержания, они обеспечены всем необходимым и к ним не применяется психологическое давление или насилие, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Кроме того, в места временного содержания выведены 1026 украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Для них созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права. Военнопленные обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление, а также предоставляется возможность связаться с родственниками", - сказал Мизинцев на брифинге.
Генерал уточнил, что за истекшие сутки из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, удалось спасти от беспредела, устроенного националистами, 915 человек.
По словам Мизинцева, всего с начала специальной военной операции из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины на территорию РФ были эвакуированы уже 783 631 человек, из которых 147 091 – ребенок.