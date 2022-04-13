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Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ugolovniki-1783418106.html
Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны
Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.04.2022
Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны
Украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:33
2022-04-13T22:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
обсе
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов ("Слобожанщина", "Харьковщина-1" и "Харьковщина-2"), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях", — сказал он.По словам генерала, основные задачи этих батальонов — блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, если они попытаются отступить или сдаться в плен.Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют его бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, подчеркнул Мизинцев."Призываем ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/neonatsisty-1782402879.html
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783418323.html
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, обсе, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:33 13.04.2022 (обновлено: 22:25 13.04.2022)
 
Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны

Минобороны: Киев завершает формирование в Харькове трех новых нацбатов из уголовников

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов ("Слобожанщина", "Харьковщина-1" и "Харьковщина-2"), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях", — сказал он.
По словам генерала, основные задачи этих батальонов — блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, если они попытаются отступить или сдаться в плен.
Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют его бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, подчеркнул Мизинцев.
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"Призываем ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан", — заключил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныОБСЕМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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