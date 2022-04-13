21:33 13.04.2022 (обновлено: 22:25 13.04.2022)
Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны
Минобороны: Киев завершает формирование в Харькове трех новых нацбатов из уголовников
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов ("Слобожанщина", "Харьковщина-1" и "Харьковщина-2"), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях", — сказал он.
По словам генерала, основные задачи этих батальонов — блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, если они попытаются отступить или сдаться в плен.
Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют его бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, подчеркнул Мизинцев.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.