https://ria.ru/20220413/ugolovniki-1783418106.html

Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны

Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.04.2022

Украина создает три новых нацбата из уголовников, заявили в Минобороны

Украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:33

2022-04-13T21:33

2022-04-13T22:25

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михаил мизинцев

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов ("Слобожанщина", "Харьковщина-1" и "Харьковщина-2"), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях", — сказал он.По словам генерала, основные задачи этих батальонов — блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, если они попытаются отступить или сдаться в плен.Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют его бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, подчеркнул Мизинцев."Призываем ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/neonatsisty-1782402879.html

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783418323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, обсе, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)