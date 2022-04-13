https://ria.ru/20220413/tsiklon-1783271250.html

Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек

Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек - РИА Новости, 13.04.2022

Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек

Число жертв тропического циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек, еще восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду местный совет по... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:22

2022-04-13T11:22

2022-04-13T11:22

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число жертв тропического циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек, еще восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду местный совет по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.По его данным, восемь человек пострадали, получив травмы из-за оползней, после того, как Agaton прошел над провинциям Лейте, Центральные Висайи и регионом Давао.К вечеру вторника циклон ослаб до статуса "зона низкого давления".Власти Филиппин эвакуировали во время прохождения циклона 96 тысяч человек, разместив их в 558 центрах временного размещения. По предварительным данным, ущерб от стихийного бедствия для сельского хозяйства пострадавших районов составил около 51,4 миллиона песо (почти 1 миллион долларов США). Повреждено 341 строение, затоплены поля на площади 1851 гектаров.Циклон Agaton вызвал наводнения в 480 районах и 43 оползня. В 69 городах нарушено электроснабжение, жители трех городов остались без воды в водопроводе.

https://ria.ru/20220413/filippiny-1783235513.html

https://ria.ru/20211224/tayfun-1765259575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, филиппины