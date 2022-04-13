https://ria.ru/20220413/tsiklon-1783271250.html
Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек
Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек - РИА Новости, 13.04.2022
Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек
Число жертв тропического циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек, еще восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду местный совет по... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:22
2022-04-13T11:22
2022-04-13T11:22
в мире
сша
филиппины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582135769_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_dad328a9994989bfc70cc538481d36d5.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число жертв тропического циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек, еще восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду местный совет по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.По его данным, восемь человек пострадали, получив травмы из-за оползней, после того, как Agaton прошел над провинциям Лейте, Центральные Висайи и регионом Давао.К вечеру вторника циклон ослаб до статуса "зона низкого давления".Власти Филиппин эвакуировали во время прохождения циклона 96 тысяч человек, разместив их в 558 центрах временного размещения. По предварительным данным, ущерб от стихийного бедствия для сельского хозяйства пострадавших районов составил около 51,4 миллиона песо (почти 1 миллион долларов США). Повреждено 341 строение, затоплены поля на площади 1851 гектаров.Циклон Agaton вызвал наводнения в 480 районах и 43 оползня. В 69 городах нарушено электроснабжение, жители трех городов остались без воды в водопроводе.
https://ria.ru/20220413/filippiny-1783235513.html
https://ria.ru/20211224/tayfun-1765259575.html
сша
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582135769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0d5579753921bdf31701fc44de6b149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, филиппины
Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек
Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44, восемь человек пропали без вести
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число жертв тропического циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек, еще восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду местный совет по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.
По его данным, восемь человек пострадали, получив травмы из-за оползней, после того, как Agaton прошел над провинциям Лейте, Центральные Висайи и регионом Давао.
К вечеру вторника циклон ослаб до статуса "зона низкого давления".
Власти Филиппин эвакуировали во время прохождения циклона 96 тысяч человек, разместив их в 558 центрах временного размещения.
По предварительным данным, ущерб от стихийного бедствия для сельского хозяйства пострадавших районов составил около 51,4 миллиона песо (почти 1 миллион долларов США
). Повреждено 341 строение, затоплены поля на площади 1851 гектаров.
Циклон Agaton вызвал наводнения в 480 районах и 43 оползня. В 69 городах нарушено электроснабжение, жители трех городов остались без воды в водопроводе.