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Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек - РИА Новости, 13.04.2022
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Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек
Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек - РИА Новости, 13.04.2022
Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек
Число жертв тропического циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек, еще восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду местный совет по... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:22
2022-04-13T11:22
в мире
сша
филиппины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число жертв тропического циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек, еще восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду местный совет по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.По его данным, восемь человек пострадали, получив травмы из-за оползней, после того, как Agaton прошел над провинциям Лейте, Центральные Висайи и регионом Давао.К вечеру вторника циклон ослаб до статуса "зона низкого давления".Власти Филиппин эвакуировали во время прохождения циклона 96 тысяч&nbsp; человек, разместив их в 558 центрах временного размещения.&nbsp;По предварительным данным, ущерб от стихийного бедствия для сельского хозяйства пострадавших районов составил около 51,4 миллиона песо (почти 1 миллион долларов США). Повреждено 341 строение, затоплены поля на площади 1851 гектаров.Циклон Agaton вызвал наводнения в 480 районах и 43 оползня. В 69 городах нарушено электроснабжение, жители трех городов остались без воды в водопроводе.
https://ria.ru/20220413/filippiny-1783235513.html
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в мире, сша, филиппины
11:22 13.04.2022
 
Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек

Число жертв циклона Agaton на Филиппинах достигло 44, восемь человек пропали без вести

© AP Photo / Aaron FavilaПоследствия тайфуна
Последствия тайфуна - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия тайфуна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число жертв тропического циклона Agaton на Филиппинах достигло 44 человек, еще восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщил в среду местный совет по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.
По его данным, восемь человек пострадали, получив травмы из-за оползней, после того, как Agaton прошел над провинциям Лейте, Центральные Висайи и регионом Давао.
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 04:52
Число жертв из-за тропического шторма на Филиппинах выросло до 43 человек
К вечеру вторника циклон ослаб до статуса "зона низкого давления".
Власти Филиппин эвакуировали во время прохождения циклона 96 тысяч  человек, разместив их в 558 центрах временного размещения. 
По предварительным данным, ущерб от стихийного бедствия для сельского хозяйства пострадавших районов составил около 51,4 миллиона песо (почти 1 миллион долларов США). Повреждено 341 строение, затоплены поля на площади 1851 гектаров.
Циклон Agaton вызвал наводнения в 480 районах и 43 оползня. В 69 городах нарушено электроснабжение, жители трех городов остались без воды в водопроводе.
Последствия тайфуна Rai на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 04:51
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300 человек
 
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