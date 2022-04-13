https://ria.ru/20220413/svyazi-1783236525.html
В Крыму заявили о готовности региона укреплять связи с югом Украины
В Крыму заявили о готовности региона укреплять связи с югом Украины - РИА Новости, 13.04.2022
В Крыму заявили о готовности региона укреплять связи с югом Украины
Южные регионы Украины должны развиваться в едином экономическом, социальном и гуманитарном пространстве с российским Крымом, заявил РИА Новости постпред Крыма... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:20
2022-04-13T05:20
2022-04-13T05:20
россия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Южные регионы Украины должны развиваться в едином экономическом, социальном и гуманитарном пространстве с российским Крымом, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. Некогда в административно-территориальную единицу Российской империи Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины. В свою очередь крымский историк Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России, рассматривая Крым в связке с юго-восточными регионами Украины.По его словам, залогом безопасности Крыма является сохранение и развитие его всесторонних связей с югом Украины."Очевидна глубинная взаимосвязь наших исторических земель, которые в течение столетий являлись Таврической губернией", - подчеркнул Мурадов.По его словам, население юга Украины достаточно лояльно отнеслось к спецоперации, что позволило сохранить практически в целости города и населенные пункты этого региона."Сразу заработали механизмы исторических связей между Крымом и югом Украины, возобновились торговые отношения, в расчетах населения стал использоваться рубль", - подчеркнул Мурадов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220409/blokada-1782643782.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире
В Крыму заявили о готовности региона укреплять связи с югом Украины
Вице-премьер Крыма Мурадов заявил о готовности региона укреплять связи с югом Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Южные регионы Украины должны развиваться в едином экономическом, социальном и гуманитарном пространстве с российским Крымом, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
Ранее депутат Госдумы
от крымского региона Михаил Шеремет
предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. Некогда в административно-территориальную единицу Российской империи
Таврическую губернию с центром в Симферополе
входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины. В свою очередь крымский историк Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России
, рассматривая Крым в связке с юго-восточными регионами Украины.
"Предстоит большая работа по восстановлению экономики освобожденных территорий Украины. Крым готов укреплять связи с югом Украины, входившим некогда в состав единой Таврической губернии. Нас многое связывает и сегодня. Речь идет о сохранении и развитии единого экономического, социального, гуманитарного пространства", - сказал Мурадов.
По его словам, залогом безопасности Крыма является сохранение и развитие его всесторонних связей с югом Украины
.
"Очевидна глубинная взаимосвязь наших исторических земель, которые в течение столетий являлись Таврической губернией", - подчеркнул Мурадов.
По его словам, население юга Украины достаточно лояльно отнеслось к спецоперации, что позволило сохранить практически в целости города и населенные пункты этого региона.
"Сразу заработали механизмы исторических связей между Крымом и югом Украины, возобновились торговые отношения, в расчетах населения стал использоваться рубль", - подчеркнул Мурадов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область
на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области
начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.