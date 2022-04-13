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Ничто не помешает выполнению целей спецоперации, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/spetsoperatsiya-1783380022.html
Ничто не помешает выполнению целей спецоперации, заявили в МИД
Ничто не помешает выполнению целей спецоперации, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
Ничто не помешает выполнению целей спецоперации, заявили в МИД
Ничто не помешает выполнению целей и задач специальной операции РФ на Украине: ни поставки западными странами Киеву вооружений, ни запугивание, заявила... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:47
2022-04-13T18:55
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
спецоперация
киев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ничто не помешает выполнению целей и задач специальной операции РФ на Украине: ни поставки западными странами Киеву вооружений, ни запугивание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хочу еще раз подтвердить: никакие поставки Киеву западного оружия, ни террористические методы ведения боевых действий украинскими вооруженными формированиями, ничто, в том числе запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы - ничто это не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782963576.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, спецоперация, киев
17:47 13.04.2022 (обновлено: 18:55 13.04.2022)
 
Ничто не помешает выполнению целей спецоперации, заявили в МИД

Представитель МИД Мария Захарова: ничто не помешает выполнению целей операции на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель Мариуполя у разрушенных зданий на улице города
Житель Мариуполя у разрушенных зданий на улице города - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель Мариуполя у разрушенных зданий на улице города. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ничто не помешает выполнению целей и задач специальной операции РФ на Украине: ни поставки западными странами Киеву вооружений, ни запугивание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочу еще раз подтвердить: никакие поставки Киеву западного оружия, ни террористические методы ведения боевых действий украинскими вооруженными формированиями, ничто, в том числе запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы - ничто это не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 17:52
Евросоюз увеличит поставки оружия Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассСпецоперацияКиев
 
 
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