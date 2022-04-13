https://ria.ru/20220413/spetsoperatsiya-1783258164.html
Российские военные уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета
Российские военные уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета - РИА Новости, 13.04.2022
Российские военные уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета
Украина с начала российской специальной военной операции потеряла уже 130 самолетов и 103 вертолета, а также 244 зенитных ракетных комплекса, заявил в среду на... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:15
2022-04-13T10:15
2022-04-13T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украина с начала российской специальной военной операции потеряла уже 130 самолетов и 103 вертолета, а также 244 зенитных ракетных комплекса, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Российские военные уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета
ВС России за время спецоперации уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета