https://ria.ru/20220413/spetsoperatsiya-1783258164.html

Российские военные уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета

Российские военные уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета - РИА Новости, 13.04.2022

Российские военные уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета

Украина с начала российской специальной военной операции потеряла уже 130 самолетов и 103 вертолета, а также 244 зенитных ракетных комплекса, заявил в среду на... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:15

2022-04-13T10:15

2022-04-13T10:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украина с начала российской специальной военной операции потеряла уже 130 самолетов и 103 вертолета, а также 244 зенитных ракетных комплекса, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

россия

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков