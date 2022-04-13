https://ria.ru/20220413/sochis-1783269881.html

В Сочи предупредили об опасности схода лавин

В Сочи предупредили об опасности схода лавин - РИА Новости, 13.04.2022

В Сочи предупредили об опасности схода лавин

Риск схода снежных лавин сохранится в горах Сочи до вечера субботы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:13

2022-04-13T14:13

2022-04-13T14:13

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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Риск схода снежных лавин сохранится в горах Сочи до вечера субботы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее синоптики прогнозировали на территории курорта сильные дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 17 метров в секунду."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" в период с 18 часов 13 апреля до 18 часов 16 апреля в горах Сочи выше 1000 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.Спасатели не рекомендуют выходить в горы на время снегопада, просят соблюдать меры безопасности, находясь в горной местности.

https://ria.ru/20220411/sochi-1782914385.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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