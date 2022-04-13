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В Сочи предупредили об опасности схода лавин - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
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В Сочи предупредили об опасности схода лавин
В Сочи предупредили об опасности схода лавин - РИА Новости, 13.04.2022
В Сочи предупредили об опасности схода лавин
Риск схода снежных лавин сохранится в горах Сочи до вечера субботы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:13
2022-04-13T14:13
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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Риск схода снежных лавин сохранится в горах Сочи до вечера субботы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее синоптики прогнозировали на территории курорта сильные дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 17 метров в секунду."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" в период с 18 часов 13 апреля до 18 часов 16 апреля в горах Сочи выше 1000 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.Спасатели не рекомендуют выходить в горы на время снегопада, просят соблюдать меры безопасности, находясь в горной местности.
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туризм, новости - туризм, туристы, сочи
14:13 13.04.2022
 
В Сочи предупредили об опасности схода лавин

Лавинная опасность прогнозируется в горах Сочи до 16 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Риск схода снежных лавин сохранится в горах Сочи до вечера субботы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее синоптики прогнозировали на территории курорта сильные дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 17 метров в секунду.
"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" в период с 18 часов 13 апреля до 18 часов 16 апреля в горах Сочи выше 1000 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.
Спасатели не рекомендуют выходить в горы на время снегопада, просят соблюдать меры безопасности, находясь в горной местности.
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