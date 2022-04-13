Глава МИД Германии сожалеет о несостоявшейся поездке Штайнмайера в Киев
Глава МИД Германии Бербок сожалеет о несостоявшейся поездке Штайнмайера в Киев
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сожалеет о несостоявшейся поездке президента страны Франка-Вальтера Штаймайера в Киев.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире германского ТВ отмечал, что в украинском правительстве были бы рады визиту в страну канцлера Германии Олафа Шольца. Между тем Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на Украине сочли его присутствие нежелательным.
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"Президент уже сам прокомментировал это. Он сказал, что мы полностью на стороне Украины и мы поддерживаем Украину в ее обороне. Мы полностью солидарны с ней. Президент четко дал понять, что сожалеет, что не может поехать (в Киев). Я также сожалею об этом. Мы вместе говорили об этой поездке, и я считала ее целесообразной", - зачитал комментарий Бербок представитель МИД Кристофер Бургер на брифинге в среду.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.