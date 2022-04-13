Рейтинг@Mail.ru
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220413/sheregesh-1783266683.html
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона - РИА Новости, 13.04.2022
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона
Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области пройдет 23 апреля, сообщил министр туризма и молодежной политики региона Антон... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:40
2022-04-13T12:40
туризм
новости - туризм
клава кока
россия
кемеровская область
курорт
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_618c03e38c7c206a0e94bb6c76987c94.jpg
КЕМЕРОВО, 13 апр - РИА Новости. Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области пройдет 23 апреля, сообщил министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский."К сожалению, фестиваль "Грелка" не состоялся. Но все же оставить "Шерегеш" без закрытия сезона мы не смогли, поэтому организовали очень масштабное, яркое мероприятие", — сказал Пятовский.Как уточнил директор СТК "Шерегеш" Алексей Стоянов, среди гостей – певица и видеоблогер Клава Кока, чемпион России по мотофристайлу Николай Иванков."Если погода позволит и будут летные условия, то дети получат в подарок эскимо и голубой вертолет прилетит. Волшебник уже готовится", — подытожил Стоянов.
https://ria.ru/20220408/otdykh-1782611216.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254966_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb03f7cb45dc0d37ed170f5bfa035d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, клава кока, россия, кемеровская область, курорт, туризм
12:40 13.04.2022
 
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона

Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе пройдет 23 апреля

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 13 апр - РИА Новости. Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области пройдет 23 апреля, сообщил министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский.
"К сожалению, фестиваль "Грелка" не состоялся. Но все же оставить "Шерегеш" без закрытия сезона мы не смогли, поэтому организовали очень масштабное, яркое мероприятие", — сказал Пятовский.
Как уточнил директор СТК "Шерегеш" Алексей Стоянов, среди гостей – певица и видеоблогер Клава Кока, чемпион России по мотофристайлу Николай Иванков.
"Если погода позволит и будут летные условия, то дети получат в подарок эскимо и голубой вертолет прилетит. Волшебник уже готовится", — подытожил Стоянов.
Куда на майские праздники - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 20:47Туризм
Отдых всей семьей: куда поехать на майские праздники в 2022 году
 
ТуризмНовости - ТуризмКлава КокаРоссияКемеровская областьКурортТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала