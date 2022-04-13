https://ria.ru/20220413/sheregesh-1783266683.html
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона - РИА Новости, 13.04.2022
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона
Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области пройдет 23 апреля, сообщил министр туризма и молодежной политики региона Антон... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:40
2022-04-13T12:40
2022-04-13T12:40
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КЕМЕРОВО, 13 апр - РИА Новости. Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области пройдет 23 апреля, сообщил министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский."К сожалению, фестиваль "Грелка" не состоялся. Но все же оставить "Шерегеш" без закрытия сезона мы не смогли, поэтому организовали очень масштабное, яркое мероприятие", — сказал Пятовский.Как уточнил директор СТК "Шерегеш" Алексей Стоянов, среди гостей – певица и видеоблогер Клава Кока, чемпион России по мотофристайлу Николай Иванков."Если погода позволит и будут летные условия, то дети получат в подарок эскимо и голубой вертолет прилетит. Волшебник уже готовится", — подытожил Стоянов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, клава кока, россия, кемеровская область, курорт, туризм
На курорте "Шерегеш" назвали дату закрытия зимнего сезона
Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе пройдет 23 апреля
КЕМЕРОВО, 13 апр - РИА Новости. Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области пройдет 23 апреля, сообщил министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский.
"К сожалению, фестиваль "Грелка" не состоялся. Но все же оставить "Шерегеш" без закрытия сезона мы не смогли, поэтому организовали очень масштабное, яркое мероприятие", — сказал Пятовский.
Как уточнил директор СТК "Шерегеш" Алексей Стоянов, среди гостей – певица и видеоблогер Клава Кока, чемпион России по мотофристайлу Николай Иванков.
"Если погода позволит и будут летные условия, то дети получат в подарок эскимо и голубой вертолет прилетит. Волшебник уже готовится", — подытожил Стоянов.