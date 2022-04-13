https://ria.ru/20220413/sevmorput-1783324041.html
Путин поручил утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года
Путин поручил утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года - РИА Новости, 13.04.2022
Путин поручил утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:32
2022-04-13T14:32
2022-04-13T14:44
северный морской путь
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года."Прежде всего, считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года, чтобы обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.Он попросил правительство учесть в плане задачу по долгосрочному перспективному грузопотоку по Севморпути, указав конкретные инвестиционные проекты и обязательства отправителей грузов по объемам, а также размер номенклатуры, необходимого ледокольного флота.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
https://ria.ru/20220321/sevmorput-1779268663.html
https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный морской путь, экономика, россия, владимир путин
14:32 13.04.2022 (обновлено: 14:44 13.04.2022)
Путин поручил утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года
Президент Путин поручил утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года.
"Прежде всего, считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года, чтобы обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики
.
Он попросил правительство учесть в плане задачу по долгосрочному перспективному грузопотоку по Севморпути, указав конкретные инвестиционные проекты и обязательства отправителей грузов по объемам, а также размер номенклатуры, необходимого ледокольного флота.
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море
и Берингов пролив
, является кратчайшим путем между Европой
и Азией
, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком
и Европейской частью России
. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.