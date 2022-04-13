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Великобритания включила Якунина в санкционный список - РИА Новости, 13.04.2022
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Великобритания включила Якунина в санкционный список
Великобритания включила Якунина в санкционный список - РИА Новости, 13.04.2022
Великобритания включила Якунина в санкционный список
Великобритания включила экс-главу ОАО "Российские железные дороги", председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:39
2022-04-13T14:42
олег белозеров
владимир путин
лиз трасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
ржд
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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания включила экс-главу ОАО "Российские железные дороги", председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина в санкционный список, следует из опубликованного документа.В нем Якунин значится как президент РЖД, в то время как еще в августе 2015 года его на этой должности сменил Олег Белозеров. Санкции в отношении Якунина предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.При этом самого Белозерова в списке нет.Британия в среду расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 граждан РФ. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше 1 тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783322478.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/britaniya-1783316734.html
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олег белозеров, владимир путин, лиз трасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ржд, санкции в отношении россии, в мире
14:39 13.04.2022 (обновлено: 14:42 13.04.2022)
 
Великобритания включила Якунина в санкционный список

Великобритания включила Якунина в санкционный список как действующего главу РЖД

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Якунин
Владимир Якунин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Якунин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания включила экс-главу ОАО "Российские железные дороги", председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина в санкционный список, следует из опубликованного документа.
В нем Якунин значится как президент РЖД, в то время как еще в августе 2015 года его на этой должности сменил Олег Белозеров. Санкции в отношении Якунина предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.
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Британия ввела санкции против глав правительств ЛНР и ДНР
При этом самого Белозерова в списке нет.
Британия в среду расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 граждан РФ. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".
По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше 1 тысячи российских граждан и предприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 14:04В мире
Британия расширила санкции против России
 
Олег БелозеровВладимир ПутинЛиз ТрассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФРЖДСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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