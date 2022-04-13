https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783325863.html

Великобритания включила Якунина в санкционный список

Великобритания включила Якунина в санкционный список - РИА Новости, 13.04.2022

Великобритания включила Якунина в санкционный список

Великобритания включила экс-главу ОАО "Российские железные дороги", председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:39

2022-04-13T14:39

2022-04-13T14:42

олег белозеров

владимир путин

лиз трасс

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вооруженные силы рф

ржд

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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Великобритания включила экс-главу ОАО "Российские железные дороги", председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина в санкционный список, следует из опубликованного документа.В нем Якунин значится как президент РЖД, в то время как еще в августе 2015 года его на этой должности сменил Олег Белозеров. Санкции в отношении Якунина предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.При этом самого Белозерова в списке нет.Британия в среду расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 граждан РФ. Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше 1 тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783322478.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/britaniya-1783316734.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олег белозеров, владимир путин, лиз трасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ржд, санкции в отношении россии, в мире