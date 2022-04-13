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Разрушенный Донецк — 2015, съемка с воздуха - РИА Новости, 13.04.2022
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Разрушенный Донецк — 2015, съемка с воздуха
Разрушенный Донецк — 2015, съемка с воздуха - РИА Новости, 13.04.2022
Разрушенный Донецк — 2015, съемка с воздуха
Самое страшное в этих кадрах не разрушения, а то, что пройдет семь лет и война, и геноцид мирного населения так и не закончится. И даже в дни редких "перемирий" никто из жителей Донбасса не мог быть уверенным, что передышка не прервется следующим утром.
2022-04-13T21:18
2022-04-13T21:18
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
геноцид в донбассе
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Разрушенный Донецк — 2015, съемка с воздуха
Самое страшное в этих кадрах не разрушения, а то, что пройдет семь лет и война, и геноцид мирного населения так и не закончится. И даже в дни редких "перемирий" никто из жителей Донбасса не мог быть уверенным, что передышка не прервется следующим утром.
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украина, геноцид в донбассе, донбасс, вооруженные силы украины
21:18 13.04.2022
 

Разрушенный Донецк — 2015, съемка с воздуха

Читать ria.ru в
Самое страшное в этих кадрах не разрушения, а то, что пройдет семь лет и война, и геноцид мирного населения так и не закончится. И даже в дни редких "перемирий" никто из жителей Донбасса не мог быть уверенным, что передышка не прервется следующим утром.
В последнюю секунду. Фотография, победившая на конкурсе Magnum Photography Awards - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 14:19Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Руины Донбасса: фотофакты уничтоженияНовая украинская власть в ответ на протесты в апреле 2014 года объявила "антитеррористическую операцию" в Донбассе, которая летом того же года переросла в войну. Результат этого решения – тысячи погибших и раненых, разрушенные дома и инфраструктура. Горящие города и села Донбасса – в фотофактах преступлений против мирного населения.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаГеноцид в ДонбассеДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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