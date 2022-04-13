https://ria.ru/20220413/rada-1783383492.html

Стефанчук заявил, что фракции "Оппозиционной платформы" в Раде не будет

Стефанчук заявил, что фракции "Оппозиционной платформы" в Раде не будет - РИА Новости, 13.04.2022

Стефанчук заявил, что фракции "Оппозиционной платформы" в Раде не будет

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Верховной раде Украины не будет. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:00

2022-04-13T18:00

2022-04-13T18:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

руслан стефанчук

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Верховной раде Украины не будет.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий."Думаю, в ближайшее время такой фракции ("Оппозиционная платформа - за жизнь" - ред.) в парламенте не будет", - сказал Стефанчук в в среду в эфире телеканала "Рада".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр