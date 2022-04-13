https://ria.ru/20220413/provokatsii-1783252395.html

Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев

Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев - РИА Новости, 13.04.2022

Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев

Украине в войне Запада с Россией отведена роль поставщика "картинок", провокации, как в Буче, неизбежны, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:41

2022-04-13T09:41

2022-04-13T09:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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совет безопасности оон

константин косачев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украине в войне Запада с Россией отведена роль поставщика "картинок", провокации, как в Буче, неизбежны, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев."Учитывая тот факт, что Украине в этот тотальной войне Запада против России отведена миссия поставщика картинок и эмоций, дальнейшие провокации вроде такой грязной, как с Бучей, просто неизбежны", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, была надежда, что обойдется обычными инсценировками, как с мнимыми "жертвами химических атак" в Сирии. "Однако здесь ставки намного выше, и гибнуть будут по-настоящему", - подчеркнул он.Учитывая то, как часто именно англосаксы упоминают, в частности, именно тему химического оружия применительно к Украине, это вызывает особенную тревогу, добавил Косачев. "Причины вполне очевидны: уже более десятилетия Запад использует свое влияние на технический секретариат ОЗХО для того, чтоб обвинять своих противников в использовании боевой химии. И здесь дело поставлено на поток", - отметил законодатель.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783218980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, россия, киевская область, киев, совет безопасности оон, константин косачев