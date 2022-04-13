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Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/provokatsii-1783252395.html
Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев
Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев - РИА Новости, 13.04.2022
Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев
Украине в войне Запада с Россией отведена роль поставщика "картинок", провокации, как в Буче, неизбежны, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:41
2022-04-13T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
россия
киевская область
киев
совет безопасности оон
константин косачев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украине в войне Запада с Россией отведена роль поставщика "картинок", провокации, как в Буче, неизбежны, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев."Учитывая тот факт, что Украине в этот тотальной войне Запада против России отведена миссия поставщика картинок и эмоций, дальнейшие провокации вроде такой грязной, как с Бучей, просто неизбежны", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, была надежда, что обойдется обычными инсценировками, как с мнимыми "жертвами химических атак" в Сирии. "Однако здесь ставки намного выше, и гибнуть будут по-настоящему", - подчеркнул он.Учитывая то, как часто именно англосаксы упоминают, в частности, именно тему химического оружия применительно к Украине, это вызывает особенную тревогу, добавил Косачев. "Причины вполне очевидны: уже более десятилетия Запад использует свое влияние на технический секретариат ОЗХО для того, чтоб обвинять своих противников в использовании боевой химии. И здесь дело поставлено на поток", - отметил законодатель.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783218980.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киевская область, киев, совет безопасности оон, константин косачев
09:41 13.04.2022
 
Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что провокации на Украине, как в Буче, неизбежны

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украине в войне Запада с Россией отведена роль поставщика "картинок", провокации, как в Буче, неизбежны, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
"Учитывая тот факт, что Украине в этот тотальной войне Запада против России отведена миссия поставщика картинок и эмоций, дальнейшие провокации вроде такой грязной, как с Бучей, просто неизбежны", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, была надежда, что обойдется обычными инсценировками, как с мнимыми "жертвами химических атак" в Сирии. "Однако здесь ставки намного выше, и гибнуть будут по-настоящему", - подчеркнул он.
Учитывая то, как часто именно англосаксы упоминают, в частности, именно тему химического оружия применительно к Украине, это вызывает особенную тревогу, добавил Косачев. "Причины вполне очевидны: уже более десятилетия Запад использует свое влияние на технический секретариат ОЗХО для того, чтоб обвинять своих противников в использовании боевой химии. И здесь дело поставлено на поток", - отметил законодатель.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 22:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковРоссияКиевская областьКиевСовет Безопасности ООНКонстантин Косачев
 
 
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