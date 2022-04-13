Провокации на Украине, такие как в Буче, неизбежны, заявил Косачев
Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что провокации на Украине, как в Буче, неизбежны
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украине в войне Запада с Россией отведена роль поставщика "картинок", провокации, как в Буче, неизбежны, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
"Учитывая тот факт, что Украине в этот тотальной войне Запада против России отведена миссия поставщика картинок и эмоций, дальнейшие провокации вроде такой грязной, как с Бучей, просто неизбежны", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, была надежда, что обойдется обычными инсценировками, как с мнимыми "жертвами химических атак" в Сирии. "Однако здесь ставки намного выше, и гибнуть будут по-настоящему", - подчеркнул он.
Учитывая то, как часто именно англосаксы упоминают, в частности, именно тему химического оружия применительно к Украине, это вызывает особенную тревогу, добавил Косачев. "Причины вполне очевидны: уже более десятилетия Запад использует свое влияние на технический секретариат ОЗХО для того, чтоб обвинять своих противников в использовании боевой химии. И здесь дело поставлено на поток", - отметил законодатель.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.