Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности
Власти Ингушетии в 2022 году направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2022 году направят 80 миллионов рублей на программу развития промышленного производства в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
"По итогам конкурсного отбора программ развития промышленности правительством России Ингушетии выделено 76 миллионов рублей, еще четыре миллиона будет предоставлено региональным бюджетом", - говорится в сообщении.
Средства пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности республики. Это позволит предоставлять предприятиям займы на организацию производства и привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции. Займы будут предоставляться на срок до пяти лет, при этом их сумма не может составлять более 50% от стоимости проекта, но не более 50 миллионов рублей. Кроме того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.
"У нас несколько магистральных направлений, на которые опирается программа социально-экономического развития республики, промышленность – одно из них. Мы используем все доступные резервы для повышения инвестиционной привлекательности Ингушетии, которая ведет к созданию новых рабочих мест и повышению поступлений в бюджет. Помощь федерального центра говорит о том, что мы идем в правильном направлении, мы стали перспективными, реанимируются предприятия, мы интересны бизнесу, он видит поддержку власти, и это дает дополнительный стимул", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.