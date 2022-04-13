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Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности - РИА Новости, 13.04.2022
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Республика Ингушетия
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Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности
Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности - РИА Новости, 13.04.2022
Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности
Власти Ингушетии в 2022 году направят 80 миллионов рублей на программу развития промышленного производства в республике, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:07
2022-04-13T12:07
республика ингушетия
экономика
махмуд-али калиматов
россия
фонд развития промышленности
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2022 году направят 80 миллионов рублей на программу развития промышленного производства в республике, сообщает пресс-служба главы региона."По итогам конкурсного отбора программ развития промышленности правительством России Ингушетии выделено 76 миллионов рублей, еще четыре миллиона будет предоставлено региональным бюджетом", - говорится в сообщении.Средства пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности республики. Это позволит предоставлять предприятиям займы на организацию производства и привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции. Займы будут предоставляться на срок до пяти лет, при этом их сумма не может составлять более 50% от стоимости проекта, но не более 50 миллионов рублей. Кроме того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы."У нас несколько магистральных направлений, на которые опирается программа социально-экономического развития республики, промышленность – одно из них. Мы используем все доступные резервы для повышения инвестиционной привлекательности Ингушетии, которая ведет к созданию новых рабочих мест и повышению поступлений в бюджет. Помощь федерального центра говорит о том, что мы идем в правильном направлении, мы стали перспективными, реанимируются предприятия, мы интересны бизнесу, он видит поддержку власти, и это дает дополнительный стимул", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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экономика, махмуд-али калиматов, россия, фонд развития промышленности, республика ингушетия
12:07 13.04.2022
 
Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности

Власти Ингушетии в 2022 году направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2022 году направят 80 миллионов рублей на программу развития промышленного производства в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
"По итогам конкурсного отбора программ развития промышленности правительством России Ингушетии выделено 76 миллионов рублей, еще четыре миллиона будет предоставлено региональным бюджетом", - говорится в сообщении.
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Средства пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности республики. Это позволит предоставлять предприятиям займы на организацию производства и привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции. Займы будут предоставляться на срок до пяти лет, при этом их сумма не может составлять более 50% от стоимости проекта, но не более 50 миллионов рублей. Кроме того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.
"У нас несколько магистральных направлений, на которые опирается программа социально-экономического развития республики, промышленность – одно из них. Мы используем все доступные резервы для повышения инвестиционной привлекательности Ингушетии, которая ведет к созданию новых рабочих мест и повышению поступлений в бюджет. Помощь федерального центра говорит о том, что мы идем в правильном направлении, мы стали перспективными, реанимируются предприятия, мы интересны бизнесу, он видит поддержку власти, и это дает дополнительный стимул", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Республика ИнгушетияЭкономикаМахмуд-Али КалиматовРоссияФонд развития промышленностиРеспублика Ингушетия
 
 
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