https://ria.ru/20220413/promyshlennost-1783281866.html

Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности

Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности - РИА Новости, 13.04.2022

Власти Ингушетии направят 80 миллионов рублей на развитие промышленности

Власти Ингушетии в 2022 году направят 80 миллионов рублей на программу развития промышленного производства в республике, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:07

2022-04-13T12:07

2022-04-13T12:07

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

россия

фонд развития промышленности

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2022 году направят 80 миллионов рублей на программу развития промышленного производства в республике, сообщает пресс-служба главы региона."По итогам конкурсного отбора программ развития промышленности правительством России Ингушетии выделено 76 миллионов рублей, еще четыре миллиона будет предоставлено региональным бюджетом", - говорится в сообщении.Средства пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности республики. Это позволит предоставлять предприятиям займы на организацию производства и привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции. Займы будут предоставляться на срок до пяти лет, при этом их сумма не может составлять более 50% от стоимости проекта, но не более 50 миллионов рублей. Кроме того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы."У нас несколько магистральных направлений, на которые опирается программа социально-экономического развития республики, промышленность – одно из них. Мы используем все доступные резервы для повышения инвестиционной привлекательности Ингушетии, которая ведет к созданию новых рабочих мест и повышению поступлений в бюджет. Помощь федерального центра говорит о том, что мы идем в правильном направлении, мы стали перспективными, реанимируются предприятия, мы интересны бизнесу, он видит поддержку власти, и это дает дополнительный стимул", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20220411/pomosch-1782960889.html

https://ria.ru/20220408/bezrabotitsa-1782496189.html

россия

республика ингушетия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, махмуд-али калиматов, россия, фонд развития промышленности, республика ингушетия