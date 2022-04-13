https://ria.ru/20220413/priostanovka-1783426914.html
Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят
Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят - РИА Новости, 14.04.2022
Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят
Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития было приостановлено после решения руководства ОЭСР, оно вступит... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-13T23:01
2022-04-13T23:01
2022-04-14T10:56
россия
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в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития было приостановлено после решения руководства ОЭСР, оно вступит в силу 11 мая."Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая", - говорится в релизе на сайте агентства.Отмечается, что Россия стала членом агентства в 2013 году.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778080957.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, оэср, в мире
23:01 13.04.2022 (обновлено: 10:56 14.04.2022)
Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят
Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостанавливается с 11 мая