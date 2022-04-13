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Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят - РИА Новости, 14.04.2022
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Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят
Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят - РИА Новости, 14.04.2022
Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят
Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития было приостановлено после решения руководства ОЭСР, оно вступит... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-13T23:01
2022-04-14T10:56
россия
оэср
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития было приостановлено после решения руководства ОЭСР, оно вступит в силу 11 мая."Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая", - говорится в релизе на сайте агентства.Отмечается, что Россия стала членом агентства в 2013 году.
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россия, оэср, в мире
23:01 13.04.2022 (обновлено: 10:56 14.04.2022)
 
Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят

Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостанавливается с 11 мая

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРеакторный зал четвертого энергоблока Белоярской атомной электростанции имени И. В. Курчатова в Свердловской области
Реакторный зал четвертого энергоблока Белоярской атомной электростанции имени И. В. Курчатова в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реакторный зал четвертого энергоблока Белоярской атомной электростанции имени И. В. Курчатова в Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития было приостановлено после решения руководства ОЭСР, оно вступит в силу 11 мая.
"Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая", - говорится в релизе на сайте агентства.
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Отмечается, что Россия стала членом агентства в 2013 году.
 
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