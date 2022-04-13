https://ria.ru/20220413/priostanovka-1783426914.html

Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят

Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят - РИА Новости, 14.04.2022

Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановят

Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития было приостановлено после решения руководства ОЭСР, оно вступит... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-13T23:01

2022-04-13T23:01

2022-04-14T10:56

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития было приостановлено после решения руководства ОЭСР, оно вступит в силу 11 мая."Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая", - говорится в релизе на сайте агентства.Отмечается, что Россия стала членом агентства в 2013 году.

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778080957.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оэср, в мире