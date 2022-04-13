https://ria.ru/20220413/pogoda-1783269614.html
Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные
Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные - РИА Новости, 13.04.2022
Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные
Ненастная и прохладная погода ожидается в выходные в Москве, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:15
2022-04-13T11:15
2022-04-13T11:15
татьяна позднякова
общество
москва
россия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ненастная и прохладная погода ожидается в выходные в Москве, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Он сообщила, что температура воздуха в ночные часы в субботу будет плюс 3-5, днем - плюс 8-10. В воскресенье будет холоднее, местами возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений, ночь ожидается минус 1 - плюс 4, днем - плюс 3-8, то есть температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы. При этом сохранится плотный северо-восточный ветер."Не исключено, что за субботу и воскресенье выпадет значительное количество осадков - от трети до половины месячной нормы. Апрель оказался не очень ласковый в плане тепла и солнца", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20220412/osadki-1783025916.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, общество, москва, россия, погода
Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ненастная и прохладная погода ожидается в выходные в Москве, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"К сожалению, в выходные дни погода будет ненастной, дождливой и немного прохладной. Мы ждем, что в течение субботы и воскресенья будут приниматься осадки, в ночь на воскресенье это даже будет дождь вперемешку с мокрым снегом, в остальные дни это будет в чистом виде дождь", - рассказала Позднякова.
Он сообщила, что температура воздуха в ночные часы в субботу будет плюс 3-5, днем - плюс 8-10. В воскресенье будет холоднее, местами возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений, ночь ожидается минус 1 - плюс 4, днем - плюс 3-8, то есть температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы. При этом сохранится плотный северо-восточный ветер.
"Не исключено, что за субботу и воскресенье выпадет значительное количество осадков - от трети до половины месячной нормы. Апрель оказался не очень ласковый в плане тепла и солнца", - добавила синоптик.