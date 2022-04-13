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Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные - РИА Новости, 13.04.2022
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Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные
Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные - РИА Новости, 13.04.2022
Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные
Ненастная и прохладная погода ожидается в выходные в Москве, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:15
2022-04-13T11:15
татьяна позднякова
общество
москва
россия
погода
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ненастная и прохладная погода ожидается в выходные в Москве, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Он сообщила, что температура воздуха в ночные часы в субботу будет плюс 3-5, днем - плюс 8-10. В воскресенье будет холоднее, местами возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений, ночь ожидается минус 1 - плюс 4, днем - плюс 3-8, то есть температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы. При этом сохранится плотный северо-восточный ветер."Не исключено, что за субботу и воскресенье выпадет значительное количество осадков - от трети до половины месячной нормы. Апрель оказался не очень ласковый в плане тепла и солнца", - добавила синоптик.
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татьяна позднякова, общество, москва, россия, погода
11:15 13.04.2022
 
Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ненастная и прохладная погода ожидается в выходные в Москве, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"К сожалению, в выходные дни погода будет ненастной, дождливой и немного прохладной. Мы ждем, что в течение субботы и воскресенья будут приниматься осадки, в ночь на воскресенье это даже будет дождь вперемешку с мокрым снегом, в остальные дни это будет в чистом виде дождь", - рассказала Позднякова.
Он сообщила, что температура воздуха в ночные часы в субботу будет плюс 3-5, днем - плюс 8-10. В воскресенье будет холоднее, местами возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений, ночь ожидается минус 1 - плюс 4, днем - плюс 3-8, то есть температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы. При этом сохранится плотный северо-восточный ветер.
"Не исключено, что за субботу и воскресенье выпадет значительное количество осадков - от трети до половины месячной нормы. Апрель оказался не очень ласковый в плане тепла и солнца", - добавила синоптик.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 08:40
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков
 
Татьяна ПоздняковаОбществоМоскваРоссияПогода
 
 
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