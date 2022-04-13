https://ria.ru/20220413/pogoda-1783269614.html

Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные

Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные - РИА Новости, 13.04.2022

Москвичам пообещали ненастную погоду в выходные

Ненастная и прохладная погода ожидается в выходные в Москве, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:15

2022-04-13T11:15

2022-04-13T11:15

татьяна позднякова

общество

москва

россия

погода

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ненастная и прохладная погода ожидается в выходные в Москве, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Он сообщила, что температура воздуха в ночные часы в субботу будет плюс 3-5, днем - плюс 8-10. В воскресенье будет холоднее, местами возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений, ночь ожидается минус 1 - плюс 4, днем - плюс 3-8, то есть температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы. При этом сохранится плотный северо-восточный ветер."Не исключено, что за субботу и воскресенье выпадет значительное количество осадков - от трети до половины месячной нормы. Апрель оказался не очень ласковый в плане тепла и солнца", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20220412/osadki-1783025916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

татьяна позднякова, общество, москва, россия, погода