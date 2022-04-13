https://ria.ru/20220413/pogibshie-1783397970.html

За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены

За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены - РИА Новости, 13.04.2022

За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены

Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще более 15 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:22

2022-04-13T19:22

2022-04-13T19:24

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780833608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_260c52920eb71a0735d2735073b36407.jpg

ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще более 15 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/obstrely-1783396024.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, в мире, донецкая народная республика, россия, украина