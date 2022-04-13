19:22 13.04.2022 (обновлено: 19:24 13.04.2022)
За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены
Народная милиция ДНР: за последние сутки трое военнослужащих республики погибли, 17 ранены
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще более 15 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.