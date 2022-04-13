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За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/pogibshie-1783397970.html
За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены
За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены - РИА Новости, 13.04.2022
За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены
Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще более 15 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:22
2022-04-13T19:24
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще более 15 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, в мире, донецкая народная республика, россия, украина
19:22 13.04.2022 (обновлено: 19:24 13.04.2022)
 
За последние сутки в ДНР погибли трое военнослужащих, более 15 ранены

Народная милиция ДНР: за последние сутки трое военнослужащих республики погибли, 17 ранены

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще более 15 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 19:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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