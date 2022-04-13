11:23 13.04.2022 (обновлено: 12:03 13.04.2022)
Два человека погибли при обстреле Ясиноватой
Два человека погибли при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Два человека погибли из-за обстрела населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, еще двое получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела в Ясиноватой, в мкр-не Зорька, погибли два мирных жителя, еще два получили ранения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале. Ведомство отмечает, что боеприпасы разорвались на территории машиностроительного завода, повреждены здания школы и котельной.
Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало восемь обстрелов Ясиноватой. По населенному пункту в общей сложности было выпущено 47 ракет из БМ-21 "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.