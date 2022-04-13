https://ria.ru/20220413/pogibshie-1783271924.html

Два человека погибли при обстреле Ясиноватой

Два человека погибли при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 13.04.2022

Два человека погибли при обстреле Ясиноватой

Два человека погибли из-за обстрела населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, еще двое получили ранения,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:23

2022-04-13T11:23

2022-04-13T12:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

украина

днр

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Два человека погибли из-за обстрела населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, еще двое получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела в Ясиноватой, в мкр-не Зорька, погибли два мирных жителя, еще два получили ранения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале. Ведомство отмечает, что боеприпасы разорвались на территории машиностроительного завода, повреждены здания школы и котельной.Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало восемь обстрелов Ясиноватой. По населенному пункту в общей сложности было выпущено 47 ракет из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

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"Дочке оторвало ступню, жене сильно порвало руку" – житель Ясиноватой об очередном обстреле ВСУ «Дочке оторвало ступню, вторую ногу перебило, сейчас она в реанимации... Жене сильно порвало руку. В соседний двор прилетело… Женщина померла, тётя Валя её зовут. Мужу её в голову прилетел осколок, он сейчас в больнице, в хирургии». Житель Ясиноватой рассказал Народной милиции ДНР о последствиях очередного обстрела ВСУ. 2022-04-13T11:23 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина, днр