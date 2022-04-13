https://ria.ru/20220413/podmoskove-1783292411.html
Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей
Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей - РИА Новости, 13.04.2022
Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей
В Московской области работает 70 школ приемных родителей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:47
2022-04-13T12:47
2022-04-13T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
приемные семьи
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области работает 70 школ приемных родителей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева."У нас 70 школ приемных родителей, при том, что у нас 60 муниципальных образований. В каждом городе есть служба, куда можно обратиться", - сказала Болатаева в ходе форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье".В регионе также по инициативе губернатора Андрея Воробьева построили многодетный коттеджный поселок для приемных семей. В нем проживают 17 многодетных семей, подчеркнула министр."Это не только место жительства, так скажем. Это и возможности социализации этих ребятишек", - добавила Болатаева.
https://ria.ru/20220413/kompensatsiya-1783290566.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), приемные семьи, общество
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области работает 70 школ приемных родителей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
"У нас 70 школ приемных родителей, при том, что у нас 60 муниципальных образований. В каждом городе есть служба, куда можно обратиться", - сказала Болатаева в ходе форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье".
В регионе также по инициативе губернатора Андрея Воробьева
построили многодетный коттеджный поселок для приемных семей. В нем проживают 17 многодетных семей, подчеркнула министр.
"Это не только место жительства, так скажем. Это и возможности социализации этих ребятишек", - добавила Болатаева.