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Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей - РИА Новости, 13.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220413/podmoskove-1783292411.html
Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей
Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей - РИА Новости, 13.04.2022
Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей
В Московской области работает 70 школ приемных родителей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:47
2022-04-13T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
приемные семьи
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области работает 70 школ приемных родителей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева."У нас 70 школ приемных родителей, при том, что у нас 60 муниципальных образований. В каждом городе есть служба, куда можно обратиться", - сказала Болатаева в ходе форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье".В регионе также по инициативе губернатора Андрея Воробьева построили многодетный коттеджный поселок для приемных семей. В нем проживают 17 многодетных семей, подчеркнула министр."Это не только место жительства, так скажем. Это и возможности социализации этих ребятишек", - добавила Болатаева.
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московская область (подмосковье), приемные семьи, общество
12:47 13.04.2022
 

Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области работает 70 школ приемных родителей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
"У нас 70 школ приемных родителей, при том, что у нас 60 муниципальных образований. В каждом городе есть служба, куда можно обратиться", - сказала Болатаева в ходе форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье".
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В регионе также по инициативе губернатора Андрея Воробьева построили многодетный коттеджный поселок для приемных семей. В нем проживают 17 многодетных семей, подчеркнула министр.
"Это не только место жительства, так скажем. Это и возможности социализации этих ребятишек", - добавила Болатаева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)приемные семьиОбщество
 
 
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