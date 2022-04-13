https://ria.ru/20220413/podmoskove-1783292411.html

Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей

Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей - РИА Новости, 13.04.2022

Болатаева: в Подмосковье работает 70 школ приемных родителей

В Московской области работает 70 школ приемных родителей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:47

2022-04-13T12:47

2022-04-13T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

приемные семьи

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области работает 70 школ приемных родителей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева."У нас 70 школ приемных родителей, при том, что у нас 60 муниципальных образований. В каждом городе есть служба, куда можно обратиться", - сказала Болатаева в ходе форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье".В регионе также по инициативе губернатора Андрея Воробьева построили многодетный коттеджный поселок для приемных семей. В нем проживают 17 многодетных семей, подчеркнула министр."Это не только место жительства, так скажем. Это и возможности социализации этих ребятишек", - добавила Болатаева.

https://ria.ru/20220413/kompensatsiya-1783290566.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), приемные семьи, общество