https://ria.ru/20220413/podderzhka-1783361844.html

Власти Сургутского района Югры ввели меры поддержки для стройотрасли

Власти Сургутского района Югры ввели меры поддержки для стройотрасли - РИА Новости, 13.04.2022

Власти Сургутского района Югры ввели меры поддержки для стройотрасли

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа ввели меры поддержки для строительной отрасли, в числе которых снижение платы за аренду земельных РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:49

2022-04-13T16:49

2022-04-13T16:49

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа ввели меры поддержки для строительной отрасли, в числе которых снижение платы за аренду земельных участков и мораторий на начисление штрафов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой."Сегодня - о застройщиках и подрядчиках. Для того, чтобы поддержать эту сферу, с апреля по сентябрь 2022 года будет снижен размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Размер скидки – 50%", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Глава Сургутского района уточнил, что данной мерой поддержки смогут воспользоваться организации и предприниматели, которые работают в сферах строительства, производства стройматериалов, грузовых и пассажирских перевозок, а также представители малого и среднего бизнеса и физлица, которые применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".Помимо этого, по сентябрь аренда участков, которые находятся в собственности у властей, будет стоит 1 рубль в год, а пени и штрафы за просрочку внесения арендной платы начисляться не будут."Дело в том, что у каждого муниципального образования есть земельные участки, которые им принадлежат. Эти участки мы вправе давать в аренду по той стоимости, какую утвердим. Да, мы потеряем в сумме около 16 миллионов рублей, однако получим новые культурные, спортивные и социальные объекты для жителей Сургутского района", - пояснил Трубецкой.По его словам, также упрощен процесс внесения изменений в градостроительную документацию, в частности, сроки общественных обсуждений проектов сокращены с трех до одного месяца. Как отметил глава, за первый квартал текущего года в Сургутском районе ввели в эксплуатацию уже 45% от запланированного жилья.

https://ria.ru/20220407/yugra-1782362383.html

https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781116389.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ