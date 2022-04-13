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Годовщину Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами - РИА Новости, 13.04.2022
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Хабаровский край
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Годовщину Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами
Годовщину Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами - РИА Новости, 13.04.2022
Годовщину Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами
Семидесятисемилетие Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами, ветеранов Великой Отечественной войны разместят на трибунах в центральном месте у... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:24
2022-04-13T09:24
хабаровский край
общество
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
амур (река)
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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Семидесятисемилетие Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами, ветеранов Великой Отечественной войны разместят на трибунах в центральном месте у памятника на площади Ленина, где пройдут основные мероприятия 9 мая.Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые провел прямой эфир с жителями региона в своем Telegram-канале. Глава региона в течение часа ответил более чем на 50 вопросов пользователей соцсетей, в том числе в "Одноклассники" и "ВКонтакте" . Трансляция велась на пяти площадках. Вопросы традиционно касались, прежде всего, социально-экономического блока, в топе - темы антисанкционной политики и подготовки к предстоящему Дню Победы."Хочу анонс сделать. В этом году я взял в свои руки подготовку к военному параду ВВО в Хабаровске. Сам возглавил оргкомитет. Мы увеличили в два раза количество мест на трибунах... Там, где памятник Ленину стоит, - главная трибуна - там мы поставим небольшие трибуны для ветеранов и генералов. Ветеранов берем в самый центр - это наши самые главные герои... В этом году будет все по-другому. Уверен, вам понравится", - заявил губернатор Михаил Дегтярев во время трансляции в соцсетях.Глава региона подчеркнул, что все полагающиеся выплаты к празднику ветеранам Великой Отечественной войны будут произведены в беззаявительном порядке и станут ежегодными."Выплаты к 9 мая ветеранам, конечно, будут. Мы в прошлом году приняли такое политическое решение - не снижать праздничные выплаты - по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших ветеранов, несовершеннолетним узникам нацистских лагерей. По меньше - по 3 тысячи - к празднику выплатим труженикам тыла и совершеннолетним узникам. И всем детям войны еще по 1 тысяче рублей, просто у нас их много, бюджет не потянет больше... Все получат выплату автоматически. Там еще есть ряд льгот и по ЖКХ, и диспансеризацию мы нашим ветеранам раз в год проводим, заботимся", - напомнил Дегтярев.Кроме того, во время трансляции, один из жителей региона поинтересовался у губернатора, пройдет ли в этом году "Бессмертный полк" по улицам города. "Решение будет принимать штаб федеральный. Я лично считаю, что можно и нужно. И вообще, эта акция она нас всех объединяет, потому что у практически каждой семьи кто-то воевал на фронте. И это большое дело - вспомнить наших дедов, бабушек, прадедушек и прабабушек", - отметил Дегтярев.Как сообщили в Восточном военном округе, праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят 9 мая в Хабаровске в 22.00 по местному времени.. Залпы прогремят с набережной реки Амур в районе стадиона имени Ленина. Всего планируется задействовать 6 гаубиц Д-30 и 6 салютных установок, которые произведут 30 выстрелов.
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общество, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, амур (река)
09:24 13.04.2022
 
Годовщину Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами

Годовщину Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Семидесятисемилетие Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами, ветеранов Великой Отечественной войны разместят на трибунах в центральном месте у памятника на площади Ленина, где пройдут основные мероприятия 9 мая.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые провел прямой эфир с жителями региона в своем Telegram-канале. Глава региона в течение часа ответил более чем на 50 вопросов пользователей соцсетей, в том числе в "Одноклассники" и "ВКонтакте" . Трансляция велась на пяти площадках. Вопросы традиционно касались, прежде всего, социально-экономического блока, в топе - темы антисанкционной политики и подготовки к предстоящему Дню Победы.
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Глава региона подчеркнул, что все полагающиеся выплаты к празднику ветеранам Великой Отечественной войны будут произведены в беззаявительном порядке и станут ежегодными.
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"Выплаты к 9 мая ветеранам, конечно, будут. Мы в прошлом году приняли такое политическое решение - не снижать праздничные выплаты - по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших ветеранов, несовершеннолетним узникам нацистских лагерей. По меньше - по 3 тысячи - к празднику выплатим труженикам тыла и совершеннолетним узникам. И всем детям войны еще по 1 тысяче рублей, просто у нас их много, бюджет не потянет больше... Все получат выплату автоматически. Там еще есть ряд льгот и по ЖКХ, и диспансеризацию мы нашим ветеранам раз в год проводим, заботимся", - напомнил Дегтярев.
Кроме того, во время трансляции, один из жителей региона поинтересовался у губернатора, пройдет ли в этом году "Бессмертный полк" по улицам города. "Решение будет принимать штаб федеральный. Я лично считаю, что можно и нужно. И вообще, эта акция она нас всех объединяет, потому что у практически каждой семьи кто-то воевал на фронте. И это большое дело - вспомнить наших дедов, бабушек, прадедушек и прабабушек", - отметил Дегтярев.
Как сообщили в Восточном военном округе, праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят 9 мая в Хабаровске в 22.00 по местному времени.. Залпы прогремят с набережной реки Амур в районе стадиона имени Ленина. Всего планируется задействовать 6 гаубиц Д-30 и 6 салютных установок, которые произведут 30 выстрелов.
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